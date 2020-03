 Catalunya registra quatre morts per coronavirus 

El Departament de Salut ha confirmat aquest dimecres la quarta mort per coronavirus, encara que no ha detallat ni l'edat de la víctima ni el municipi on ha perdut la vida. El Departament ha informat de 56 nous positius, fet que eleva la xifra total d'afectats en 181. D'aquests, 20 estan en estat greu. Del total d'infectats, 22 són professionals sanitaris i tres ja han rebut l'alta mèdica.



Actualment, hi ha deu laboratoris que treballen per fer les proves per descartar o confirmar els casos de coronavirus Es troben a l'Hospital Clínic, el Laboratori de Referència de Catalunya, l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital Arnau de Vilanova, CatLab, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'Hospital Joan XXIII.



Paral·lelament, el Ministeri de Sanitat ha elevat l'alerta sanitària de contenció a "contenció reforçada". Això implica mesures addicionals com el tancament dels centres educatius de tots els nivells a la Comunitat de Madrid, Vitòria i Labastida, a Àlaba. "Són zones amb un índex de transmissió alt", ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en unes declaracions recollides per Europa Press. El tancament s'allargarà durant dues setmanes i Illa ha aclarit que s'estudiarà si cal prorrogar-lo o no.



El total de casos a l'Estat ascendeixen fins els 2.109, 181 dels quals són a Catalunya. Fins ara, 47 persones han mort i 101 són a la UCI. El ministre ha subratllat que les dades de les últimes 24 hores "indiquen un canvi a pitjor" en l'evolució del virus a Espanya i per això s'ha decidit augmentar l'alerta.



A banda, Salut va confirma aquest dilluns 23 casos nous de COVID-19 a Catalunya, entre els quals un nadó de sis mesos i un d'un any, ambdós en estat lleu.

Dos dels casos positius de coronavirus han obligat a tancar l'escola bressol municipal Gràcia de Barcelona, d'una banda, i a aïllar el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i els regidors Jordi Martí i Montserrat Ballarín. Cap d'ells ha desenvolupat cap símptoma i mantenen la seva activitat laboral des de casa. L'origen d'aquestes mesures de prevenció és el positiu d'una treballadora de l'escola bressol i el d'un empleat de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica del consistori.



A més dels tres regidors, hi ha altres persones de l'equip directiu i gerencial de l'Ajuntament en aïllament. Els positius s'han detectat durant el cap de setmana, i les mesures s'han aplicat aquest dilluns. Collboni ja ha fet un tuit per les seves xarxes socials anunciant que es troba "perfectament":

En un comunicat, l'Ajuntament insisteix que són mesures previstes en els protocols, acordades amb les autoritats sanitàries. El positiu al consistori ha obligat a aïllar les persones que han estat en contacte amb la persona infectada. Collboni, Martí i Ballarín estan de moment a casa seva a l'espera que l'Agència de Salut Pública de Barcelona valori si poden anar a treballar.

El personal municipal treballa en coordinació amb les autoritats sanitàries per acabar de traçar la totalitat dels contactes d’aquestes dues persones que han donat positiu. De fet, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) acabarà d’analitzar cas per cas al llarg del dia d’avui per prendre les mesures que siguin necessàries. Aquesta mesura, totalment preventiva, s’ha pres tot i que les dues persones que han donat positiu presenten símptomes lleus, evolucionen favorablement i es troben a casa seva. Cap altra persona ha manifestat símptomes i treballen amb normalitat des de casa.



La intenció de l’Ajuntament, per tant, és facilitar aquestes mesures de teletreball perquè l’operativa municipal segueixi totalment activa.