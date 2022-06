A Catalunya s'han practicat 60 eutanàsies en el primer any d'aplicació de la llei

Un total de 137 persones han demanat ajuda per morir a Catalunya des que es va aprovar la Llei de l'Eutanàsia a l'Estat espanyol, aviat farà un any, el 25 de juny. Entre aquestes peticions, s'han realitzat 60 eutanàsies, mentre que 37 persones van morir abans de rebre l'ajuda i 8 sol·licituds han estat denegades. De mitjana, les peticions s'han resolt en 47 dies, segons dades que el Departament de Salut ha fet públiques aquest divendres.

"La llei ha donat resposta a una necessitat social llargament demanada", ha destacat el president de la Comissió de Garantia i Avaluació, Albert Tuca. D'altra banda, 167 professionals s'han registrat com a objectors de consciència, entre metges, infermeres, farmacèutics i psicòlegs clínics (0,15% del total). El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha recordat que el desplegament de la Llei de l'Eutanàsia, que va entrar en vigor el juny de l'any passat, va ser un dels primers reptes que va entomar com a titular del departament i considera que el sistema hi ha donat una "molt bona resposta".

Així ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres per valorar el primer any de desplegament d'aquesta llei, l'aprovació de la qual va anar precedida d'anys de reivindicacions a l'estat espanyol. De les 137 peticions rebudes durant aquest any, 78 s'han aprovat i s'han arribat a realitzar 60 eutanàsies: 33 en domicilis; 20 en hospitals; 5 en centres d'atenció intermèdia i 2 en residències. 5 es troben pendents de realitzar-se i 4 s'han ajornat.

37 persones que havien sol·licitat l'eutanàsia van morir abans de poder rebre aquesta ajuda. En 9 casos, la resolució havia estat aprovada. D'altra banda, s'han denegat 8 peticions. 5 de les peticions han estat revocades i 18 es troben en curs. 2 persones van fer donació d'òrgans.

60 de les peticions eren de dones i 77 d'homes i la majoria tenien més de 71 anys (75). 49 de les persones que han demanat ajuda per morir tenien entre 51 i 70 anys; 12, de 36 a 50 anys i 1, de 18 a 35 anys. Els menors no poden acollir-se a la llei. Pel que fa a les patologies més freqüents que han motivat una petició, hi ha les neurològiques (neurodegeneratives, demències i parèsies); les oncològiques o la concurrència de diversos problemes de salut, moltes vegades crònics (multimorbiditat).

La majoria de peticions, de l'atenció primària

Del total de peticions, 81 han estat a l'atenció primària; 45, d'hospitals; 6, de centres d'atenció intermèdia; 4, de centres pal·liatius privats i 1, d'un centre de salut mental d'adults. Per demarcacions, 101 han estat a Barcelona; 21 a Girona; 9 a Tarragona i 6 a Lleida. "Els professionals sanitaris de la primària no només acompanyen els pacients en els moments de la salut i de la malaltia, sinó també en la presa de decisions en temes tan importants com la prestació de l'ajuda a morir", ha destacat la secretària general del Departament, Meritxell Masó.