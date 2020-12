Catalunya seguirà en el tram 1 durant quinze dies més

Catalunya no passarà al tram 2 del desconfinament de la segona onada i es manté 15 dies més al tram 1, després d'una frenada sobtada del decreixement de la pandèmia. La dada que ha fet retrocedir al Govern és la velocitat de propagació del virus o taxa Rt, que ha superat el llindar del 0,9 fixat pel pla de flexibilització de les mesures contra la Covid-19 establerta per permetre un salt de tram, que suposa l'aixecament de restriccions. La decisió suposa que, com a mínim, Catalunya seguirà al tram 1 fins al dilluns 21 de desembre, de manera que fins aquella data el confinament perimetral de cap de setmana serà municipal i no passarà a ser comarcal. Tampoc s'ampliarà l'aforament interior de bars i restaurants, espectacles culturals o equipaments esportius, entre d'altres, ni s'obriran els centres comercials.

Més enllà de la frenada del pla de flexibilització, Salut assegura que la voluntat és la de mantenir el pla de Nadal, anunciat aquest dimecres, que permetrà la mobilitat per tota Catalunya els dies 24, 25 i 26 de desembre per tal que es puguin celebrar les reunions familiars, sempre que aquestes se celebrin en un format íntim. Per tant, tothom es podrà desplaçar pel país "visqui on visqui", indiferentment del tram.

En una roda de premsa posterior a la reunió del Procicat, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, han explicat la decisió, provocada, sobretot, per la predicció d'augment d'aquesta velocitat de propagació: "La segona onada la vam començar amb 7.000 positius setmanals i 140 pacients a les UCI i, en pocs dies, vam passar a 600 pacients a les UCI. Si ara, que estem amb 439 pacients en llits de crítics, tinguéssim una tercera onada, hauríem de sumar 400 pacients més i els nostres hospitals no ho podrien absorbir", ha dit Argimon.

El secretari ha recordat que aproximadament un 15% dels positius detectats són ingressats als hospitals i entre un 6 i un 8% van a les UCI, pel que volen evitar un repunt de positius: "Tenir poca infecció vol dir tenir pocs pacients a les UCI". Tal com ja va informar Vergés en setmanes anteriors, l'augment de l'Rt i de l'índex de rebrot suposa un augment de positius detectats poc després i, seguidament, un consegüent augment de les hospitalitzacions. Per ara, Argimon ha assegurat que esperen que l'Rt augmenti encara més: "Els avanço que demà o demà passat l'Rt seguirà per sobre de 0,90, el que constata una inflexió molt ràpida". El secretari ha assegurat que el que queda per veure és si és possible estabilitzar l'Rt al voltant del 0,92 i 0,93, tot i que Vergés ha insistit que Salut segueix marcant com a objectius la rebaixa d'aquest indicador en 0,8, la detecció d'un miler de positius per dia i la descompressió de les UCI fins als 300 pacients.

A pesar de la frenada de la desescalada, Argimon ha afegit que les dades epidemiològiques segueixen decreixent, tot i que aquesta baixada s'ha suavitzat preocupantment: "Vam aconseguir baixar al ritme de la primera onada, en un 6 o 7% de casos diaris menys, però a partir de dijous passat, quatre dies després de la reobertura, aquest decreixement va passar a estar per sota del 3% fins a ser quasi imperceptible". El secretari assegura que aquest empitjorament es deu a un augment de "la mobilitat i la interacció social".



Interior demana no marxar de pont

Davant la previsió que hi hagi gent que aprofiti els dies festius d'aquest pont de la Puríssima per esquivar el confinament de cap de setmana, el Departament d'Interior ha fet una crida a no marxar per tal de reduir la mobilitat. La secretària del departament d'Interior Elisabet Abad ha informat que s'ha registrat un lleuger repunt del trànsit d'un 3% fins a les 10.00 h respecte a la setmana passada, però que ha caigut la mobilitat de llarg recorregut.