Catalunya suma 1.111 contagis i dos morts més per Covid-19

El Departament de Salut ha detectat 711 nous positius per Covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament aquest dijous. Això situa la xifra global de positius en 70.614, però puja fins a 80.706 si es tenen en compte també proves serològiques (1.111). Sobrepassa així, ja la xifra de les 80.000, segons els càlculs de la Generalitat. Pel que fa a les morts, les funeràries catalanes n'han reportat dues més al Principat. En total, ja hi ha 12.633 víctimes.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat 40.361 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19, 45 més que aquest dijous. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.301 persones han estat confirmades com a positius, 61 més que fa 24 hores. Fins ara, hi ha hagut 4.192 ingressats en estat greu, els mateixos que ahir, i actualment en són 51, quatre més que en l'últim balanç.



Al Segrià, comarca que continua amb confinament perimetral, se sumen 195 nous casos fins arribar als 3.958 total des de l'inici de la pandèmia, dels quals 140 han mort. Al conjunt de la regió sanitària de Lleida, s'han registrat 211 nous casos, que eleven la xifra global a 5.411. Si s'inclouen els tests serològics, el total arriba als 5.695.

A la ciutat de Barcelona, els casos confirmats per PCR, epidemiològicament han augmentat en 346 respecte a l'últim balanç. Des de l'inici de la pandèmia, comptant també tests serològics, s'han reportat 22.202 contagis a la capital catalana.



Pel que fa a la regió metropolitana sud, han sumat 211 nous casos. Des de l'inici de la pandèmia, incloent en aquest cas proves serològiques, s'han registrat en aquesta regió 14.897 casos.

A l'Estat, 1.400 nous contagis

El Ministeri de Sanitat ha registrat 1.400 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de dijous. Segons l'informe d'aquest divendres, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 260.255 casos confirmats per proves diagnòstiques. Dels diagnòstics, 628 van ser el dia previ. L'autonomia amb més diagnòstics és l'Aragó, amb 252, seguida de Catalunya amb 121. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.420 el total de morts per coronavirus a Espanya, quatre més que dijous. Segons l'informe d'avui, hi ha hagut 10 defuncions en els últims set dies, una a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 228 hospitalitzacions i 18 ingressos a l'UCI.