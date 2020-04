Catalunya supera les 10.000 morts per coronavirus

Les víctimes mortals a conseqüència del coronavirus han superat aquest dimarts els 10.000 morts. En les últimes 24 hores, han mort 150 persones, acumulant un total de 10.073 difunts segons dades declarades per les funeràries. Amb aquesta xifra, es mantenen estables les morts durant els darrers tres dies i s'apuntala a la baixa la corba de mortalitat, que ha anat descendint progressivament durant l'última quinzena.



Per contra, les dades facilitades pel Departament de Salut indiquin un fort repunt de contagis amb 1.506 casos confirmats de coronavirus amb proves PCR aquest dimarts. Aquesta xifra suposa un ascens de 432 casos respecte a ahir i és el primer cop en deu dies que els contagis se situen per sobre de la barrera dels 1.100. A aquesta xifra cal sumar un total de 111.107 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.835 persones. Aquest diumenge l'increment de víctimes mortals hospitalàries ha estat de 66 víctimes. 3.843 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 749, 30 menys que aquest dilluns. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.039 són professionals sanitaris, mentre que 5.362 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

S’han comptabilitzat fins avui un total de 29.574 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.566 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 22.518 són casos sospitosos.



De les 10.073 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 2.902 han mort a una residència, 120 a un centre sociosanitari i 568 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

L'estat registra la xifra més baixa de contagis

Per altra banda, al conjunt de l'Estat espanyol, s'han sumat 1.308 nous contagis, que ja són un total de 210.773 casos. És la primera setmana que el dimarts no es veu un repunt de les dades per l'endarreriment de notificacions del cap de setmana. També s'han registrat 301 defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores, 30 menys que dilluns, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Sanitat. Per altra banda, els curats totals ja ascendeixen a 102.548.



Les dades apunten en la bona direcció, ja que la xifra de nous contagis detectats per les proves PCR és la més baixa d'ençà que va començar l'emergència sanitària. Sobre els ingressos a l'UCI, només Catalunya i Madrid tenen més de 20 nous ingressos, 26 i 29 respectivament.