Catalunya tanca un dels setembres més càlids de les últimes dècades

Catalunya ha tancat un dels setembres més càlids de les últimes dècades, sobretot pel que fa a les àrees del Pirineu i Prepirineu, i especialment a les parts més elevades del Pirineu occidental i la Vall d'Aran. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) recull que en aquests indrets les temperatures han superat en 2,5% la mitjana climàtica.

En general ha estat un mes sec, tot i que s'han registrat precipitacions significatives al litoral i prelitoral sud, a Lleida i al Baix Empordà. Ha estat un mes recordat per una ondulació marcada del corrent en jet, que va provocar pertorbacions i aiguats en alguns punts de Catalunya entre el dissabte 2 i el diumenge 3, sobretot a les Terres de l'Ebre.

Els pics de calor més intensa es van registrar entre els dies 3 i 5 arran de la massa d'aire càlid del nord d'Àfrica impulsada per la mateixa DANA que va provocar els aiguats de l'Ebre. Es va arribar al rècord de temperatura màxima a 5 de les 115 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA): Garraf, Baix Penedès, Alt Camp i Tarragonès.

El SNC també ha subratllat que als observatoris de l'Ebre i Fabra ha estat el segon setembre més càlid de la història, només per darrere del 1987. La dada és especialment rellevant perquè són les dues principals sèries centenàries del país. El final de mes també ha estat marcat per una advecció càlida procedent del continent africà del 25 al 30, amb una màxima de 36,2 °C al Pantà de Riba-roja, a la Ribera d'Ebre.

Menys pluja que l'habitual

Només a les Terres de l'Ebre es van registrar precipitacions que han superat la mitjana climàtica. La DANA situada al sud-oest de la península va deixar quantitats de pluja de més de 200 mm a punts del Montsià i del massís del Port, però la pluja va ser inexistent a la resta del territori, exceptuant alguns xàfecs a diversos sectors de Ponent i del Pirineu.

Entre el 12 i el 14 també es van registrar tempestes pel pas d'un sistema frontal, amb precipitacions al Ripollès, la Garrotxa i Olot. A la Plana de Lleida es van recollir també entre 20 i 25 mm, i a Berga una tempesta aïllada va deixar 60,3 mm de precipitació en pocs minuts.

Els episodis de pluja més generalitzada no es van registrar fins al 15 i el 16, però només va ploure de forma abundant prop de la costa, amb més de 100 mm a punts del Baix Ebre. L'SMC apunta que "no va ser un episodi de pluja excepcional", però feia un any i mig que al conjunt de Catalunya no es registrava un dia tan plujós com el de divendres 15, quan de mitjana es van recollir més de 20 mm.