Catalunya tanca el primer trimestre amb un repunt de persones a l'atur, però amb rècord d'ocupació

Catalunya enceta el 2024 amb una taxa d'atur del 9,48%, tres dècimes per sobre de l'últim trimestre del 2023 però més d'un punt per sota dels nivells de fa un any (10,66%). Per trobar un percentatge més baix en un primer trimestre ens hem de remuntar al 2008 (7,52%). El total de desocupats va créixer en 12.800 persones en tres mesos, fins a les 396.100. En canvi, en un any les llistes han baixat en 32.400 aturats.

Catalunya tanca el primer trimestre del 2024 amb un repunt de persones a l'atur, però amb rècord d'ocupació. Hi ha 3,78 milions d'ocupats i el mercat de treball ha assolit la tercera dada més alta dels registres. El creixement en un any ha sigut de 192.200 empleats (5,35%). Amb tot, entre gener i març l'ocupació ha caigut en 17.000 persones en comparació amb l'últim trimestre de l'any passat (-0,45%).

Així ho mostren dades publicades a l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre del 2024, que és la primera amb les bases de dades dels últims tres anys actualitzades. Aquest fet provoca que les comparacions amb les últimes notícies publicades no siguin possibles.

21 milions d'ocupats a l'Estat

Al conjunt d'Espanya la taxa d'atur també va pujar, en aquest cas cinc dècimes fins al 12.29%. El total d'aturats a l'Estat es va situar en 2,97 milions.

D'altra banda, el nombre d'ocupats a Espanya ha tornat a situar-se per sobre del llindar dels 21 milions ( 21.250.000) a inicis del 2024, però va registrar una caiguda de 139.700treballadors respecte al trimestre anterior (-0,65%). En canvi, en un any s'han generat 615.800 feines (2,98%).



Catalunya ha sigut la quarta comunitat que més ocupació ha creat en un any després de Melilla (+7,59%), Cantàbria (+6,4%), Astúries (+5,74%) i empatada amb Navarra (+5,35%).

Impuls de la indústria

En comparació amb els tres mesos anteriors, l'únic sector que ha no disminuït els treballadors ocupats és l'industrial amb 8.300 treballadors més (1,3%). El descens de l'ocupació s'ha concentrat a la construcció amb 15.600 empleats menys (7,4%) i a l'agricultura amb 10.500 persones menys (18,5%) mentre que al sector serveis s'ha estancat amb 900 treballadors més (0,03%).

Anualment, també la indústria ha registrat un augment amb 4.700 treballadors més (0,7%). L'evolució ha sigut especialment positiva a la construcció amb 14.800 empleats més (7%), també als serveis amb 172.600 treballadors més (6,4%). En canvi, l'evolució a l'agricultura ha sigut negativa amb 800 treballadors menys (-1,7%).