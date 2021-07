Catalunya tanca tota l'activitat d'oci a dos quarts d'una de la nit i prohibeix trobades de més de deu persones

Catalunya fa marxa enrere i torna a aplicar restriccions per fer front a l'explosió de contagis de Covid-19 de les últimes setmanes. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha qualificat de "pèssimes" les dades actuals i ha informat que tota activitat d'oci haurà de tancar a les 00.30 hores, incloent la cultura i la restauració, i les trobades es limitaran a un màxim de 10 persones. Tampoc es podrà menjar ni beure a la via pública i es recomanarà als ajuntaments restringir la mobilitat a llocs on es pugui congregar gent, com places, platges o parcs. "L'únic objectiu és controlar l'augment de casos", ha afirmat la portaveu.

"Pensava que hi hauria un repunt, però mai aquesta explosió de casos"

Plaja ha comparegut juntament amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en una roda de premsa posterior a la reunió d'urgència del Procicat encapçalada pel president del Govern, Pere Aragonès. Aquestes mesures, que hauran de passar per l'aprovació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entraran en vigor el més aviat possible i no tenen una duració estimada. "Pensava que hi hauria un repunt, però mai aquesta explosió de casos", ha reconegut Argimon. La setmana passada, el Govern ja va aprovar el tancament de l'oci nocturn.

Durant la compareixença, tant Plaja com Argimon han fet un repàs de les dades actuals, que han empitjorat de manera "desbocada" en tres setmanes. "Són unes dades pèssimes, els centres d'atenció primària les patien de forma directa i ara ja es nota als hospitals de manera preocupant", ha dit Plaja. Actualment, hi ha més de 1.000 persones ingressades a planta i més de 200 a les UCI. Argimon ha recordat que els joves també pateixen formes greus de la malaltia i ha apuntat que actualment una de cada quatre persones ingressades a les UCI té menys de 40 anys, i que l'edat mitjana ha baixat dels 63 als 50 anys. Les persones més afectades són les no vacunades o les que només han rebut una dosi.



Altres mesures seran l'obligatorietat de fer els actes amb públic assegut i assegurar els 2,5m2 per persona en esdeveniments com fires, actes religiosos o d'altres. L'objectiu de les restriccions és limitar la mobilitat i els contactes per rebaixar una incidència del virus que ja arriba als 3.000 casos per 100.000 habitants a 14 dies. Encara que la major part dels contagis es concentren en la franja de 16 a 29 anys, la menys vacunada, Argimon ha apuntat que ja afecta també a altres grups d'edat. Per això, ha informat que s'escurça encara més l'interval d'administració de la segona dosi d'AstraZeneca, la vacuna administrada a les persones de 60 a 69 anys, a qui s'espera acabar d'immunitzar entre aquesta setmana i la que ve. Davant de la variant delta, que ja es majoritària a Catalunya, és molt important haver completat la pauta de vacunació perquè sigui efectiva, ha recordat.



"Estarem setmanes amb taxes d'incidència molt elevades", ha vaticinat Argimon. Tot i que ha dit que es necessitaran moltes setmanes i mesures per tornar a reduir la incidència, ha recordat que amb la vacunació l'escenari és diferent que en d'altres onades.