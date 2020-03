Catalunya tindrà en tres setmanes els resultats d'un assaig clínic per tractar el coronavirus

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que aquest dilluns començarà a Catalunya un assaig clínic per tractar el coronavirus. És el primer assaig que es fa i servirà tant per a positius com per a contactes. En el cas dels positius, se'ls donarà un antiretroviral per baixar la càrrega vírica i que, per tant, deixin de transmetre el virus, mentre que en el cas dels contactes el que es buscarà és que no puguin arribar a desenvolupar el covid-19. Segons ha explicat la consellera al programa 'FAQs' de TV3, es tindran dades dels resultats d'aquí a 21 dies. "Pot ser un canvi important", ha celebrat la consellera.

L'assaig busca que les persones amb el virus no puguin transmetre'l, però també que els seus contactes no arribin a desenvolupar la malaltia. La consellera ha destacat la importància de l'assaig: "Que Catalunya faci el primer assaig clínic per tractar el coronavirus crec que és molt important, perquè crec que aquestes iniciatives, dins de totes les males notícies que estem tenint, són un punt d'esperança."



L'assaig el lidera el Departament de Salut, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i Oriol Mitjà, metge investigador de malalties infeccioses i salut global de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Mitjà, que també s'ha referit a l'assaig en el programa "Preguntes freqüents", és optimista: "Pensem que la probabilitat que sigui eficaç és alta. Tindrà un impacte immediat sobre aquelles persones que rebin el tractament perquè deixaran d'esdevenir infeccioses o desenvolupar la malaltia."

Crítiques al Govern espanyol per la recentralització

Respecte a les mesures de l'estat d'alarma decretades pel Govern espanyol, Vergés ha retret al govern espanyol que "vénen tard" i, a més, assegura que ells "ja les havíem aplicat". "No són la solució, no són cap recepta, nosaltres esperàvem que posessin solució als nostres dubtes", ha lamentat Vergés. En aquest sentit, la consellera de Salut ha considerat que des de l'Estat "s'ha recentralitzat sense sentit" i ha avisat que això "no ajuda". D'altra banda, Vergés ha defensat que a Catalunya "s'ha donat explicacions a la ciutadania" perquè "s'entenguin" es mesures.



"En una situació tan important, que no dura dos dies, la ciutadania ha d'aguantar, i perquè aguanti la gent ho ha d'entendre molt bé", ha explicat. Vergés ha dit que, amb el fet d'explicar bé l'abast de les mesures es pretenia preparar bé el sistema sanitari perquè no es "tensionés" tant com a altres territoris.