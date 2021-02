Catalunya torna al confinament comarcal i amplia l'horari d'obertura de la restauració

El Govern implanta el confinament comarcal i allarga l'horari de la restauració per oferir servei una hora en cada torn, el de matí i de tarda, davant la millora de la situació epidemiològica a Catalunya. Ho ha anunciat en una roda de premsa el secretari general de salut, Marc Ramentol, per explicar les modificacions en les restriccions després de la reunió del Procicat. Amb aquestes noves mesures, els bars i els restaurants podran obrir de 7.30 h a 10.30 h i de 13.00 h a 16.30 h, tal com ja s'havia avançat aquest matí. Pel que fa al confinament, la mesura del límit comarcal s'implantarà a tot el territori sense excepcions, per la qual cosa els ciutadans de l'Àrea Metropolitana no podran moure's per tots els municipis que la conformen, tal com demanava l'Ajuntament de Barcelona.

El comerç seguirà afectat per les restriccions com fins ara, amb el tancament de tots els locals que no siguin essencials durant el cap de setmana i la prohibició d'obrir de tots aquells establiments que superin els 400 metres quadrats. A partir d'ara, però, Ramentol ha anunciat que quedaran exemptes d'aquestes restriccions les llibreries, que passen a ser considerades equipaments culturals i, per tant, podran restar obertes els caps de setmana.

Ramentol també ha anunciat que es permetrà l'educació semipresencial durant el primer any de grau universitari o de cicles formatius, mentre que la resta de cursos seguiran amb l'educació telemàtica. Tampoc hi ha canvis en les etapes escolars de primària, secundària i Batxillerat, així com amb l'autorització de les activitats extraescolars sempre que es facin en l'àmbit escolar i que es respectin els grups bombolla educatius. El secretari ha afegit que també es donarà permís per dur a terme activitats semipresencials a escoles de música i dansa autoritzades pel departament.

Pel que fa a les activitats esportives, Ramentol ha anunciat que es podran reprendre les competicions que donin accés a competicions d'àmbit estatal i que els equipaments esportius i gimnasos podran obrir amb un 30% de l'aforament. De moment, però, no es permet reiniciar l'esport de base, un sector que ha denunciat una discriminació respecte a altres àmbits com és la cultura.



A més, el Govern persisteix en recomanar el teletreball i insta a les empreses a fer-lo possible per evitar els contagis i la mobilitat associada al mercat de treball.



La flexibilització de les prohibicions arriba després d'una millora de les dades epidemiològiques i un descens dels contagis que, per contra, encara no han aconseguit descomprimir la xarxa assistencial. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar aquest dimecres que s'aplicarien "mesures de continuïtat" però amb "petites obertures".



Salut a l'aguait de l'evolicó d'altres soques

Ramentol ha afirmat que aquestes flexibilitzacions arriben un cop les dades epidemiològiques indiquen una millora de la transmissió del virus, tot i que la pressió assistencial encara és alta: "Les prediccions a curt termini no indiquen canvis significatius", ha dit el secretari general.

Tot i això, el Departament de Salut ha reconegut mantenir-se alerta davant de tres elements que podrien torçar els pronòstics. En primer lloc, la incidència de les soques britànica i sud-africana que, si bé sí que es transmeten de manera més ràpida que la Covid-19 sorgida a Wuhan, no hi ha evidències que siguin més greus. D'altra banda, Ramentol també ha insistit en l'alta tensió assistencial que "continua i continuarà registrant la xarxa a diferents nivells", sobretot pel que fa a la desprogramació d'altres activitats quirúrgiques per donar lloc als malalts pel coronavirus, que oscil·la entre el 20 i el 30%: "No estem en un moment propici per plantejar un pla d'obertura", ha emfatitzat Ramentol, qui ha destacat la necessitat de mantenir restriccions continuistes.

El darrer factor que Salut contempla en les seves previsions és l'endarreriment de la campanya de vacunació a causa dels retards en l'arribada de les dosis. Tot i això, Ramentol ha insistit en l'impacte positiu pel que fa a la desacceleració de la propagació del virus a les residències de gent gran un cop ja s'han vacunat més del 90% dels residents amb la primera dosi i més del 60% amb la segona.