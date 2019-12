Tres magistrats del Tribunal Constitucional (TC) sostenen en un vot particular que el manteniment de la presó preventiva de l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras va anul·lar els seus drets polítics i consideren que s'havien d'haver avaluat altres mesures de control menys lesives.



En el seu vot particular discrepant de la sentència en la qual el TC va rebutjar l'empara a Junqueras, Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer i Fernando Valdés, del sector progressista, assenyalen que la decisió del jutge Pablo Llarena de mantenir en preventiva al líder d'ERC va vulnerar el seu dret a exercir les seves funcions representatives, en concret el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels seus representants.

"Pot dir-se, doncs, que el dret de representació política del recurrent es veia anul·lat", sostenen els magistrats, per als qui "el dret controvertit [...] afecta l'estructura del sistema democràtic", i que creuen que Llarena no va ponderar prou "l'afectació del dret de representació política".



En contra dels seus nou companys del ple, els tres estimen que era "necessari" valorar "si era possible adoptar mesures alternatives que pal·liessin la restricció de l'exercici del dret de representació política respectant el principi de proporcionalitat respecte a la necessitat de salvaguardar les finalitats del procés penal".



La sentència, el contingut íntegre de la qual s'ha donat a conèixer aquest dilluns, va suposar per primera vegada la ruptura de la unanimitat dels dotze magistrats del TC que havien mantingut fins al moment en els assumptes relacionats amb el conflicte independentista.



Segons el parer d'aquests magistrats "era possible adoptar una decisió que, fins i tot no enervant totalment el risc que s'intentava controlar amb el manteniment de la presó provisional, fora menys lesiva per als interessos constitucionals vinculats al dret de representació política del recurrent". En optar-se per no aplicar aquestes mesures, el seu dret "es veia anul·lat", afegeixen.

Junqueras i Romeva demanen la nul·litat de la condemna

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva van presentar aquest dilluns un escrit al Tribunal Suprem per demanant la nul·litat la condemna. Ho ha explicat aquest dimarts Esquerra. Entre els arguments hi ha la "falta d'imparcialitat" del tribunal. En un escrit signat per l'advocat Andreu Van den Eynde també es critica que el Suprem va emetre la sentència "eludint sense suport legal" la immunitat que Junqueras havia adquirit després d'obtenir l'escó com a eurodiputat.