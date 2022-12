Catalunya viu la tardor més càlida des que hi ha registres

Catalunya ha viscut aquest any la tardor més càlida des que hi ha registres. La tardor d'enguany supera les també molt càlides del 2014, 2011 i 2006 i ho ha estat sobretot a les àrees del litoral, prelitoral i altiplà central. La manca de precipitacions ha estat generalitzada, molt marcada al litoral i prelitoral central, bona part del Bages, Moianès i sud d'Osona, així com a indrets del litoral i prelitoral sud. En punts del Barcelonès, Moianès, Bages, Vallès Oriental i Alt Penedès ha estat la tardor més seca des que hi ha registres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya.

L'anomalia de temperatura més elevada, més de 3,5 graus, s'ha assolit a la Segarra, punts del Barcelonès i Baix Llobregat, i, en canvi, no ha superat el grau a gran part del Pirineu. Pel que fa a la precipitació, el dèficit més gran s'ha donat a punts del Vallès Oriental, Bages, Barcelonès i Garraf, amb totals de tardor que suposen menys del 15% del valor climàtic corresponent.

Temperatura alta persistent, sobretot a l'octubre

Al llarg de la tardor la temperatura s'ha mantingut per sobre de la mitjana, tot i algunes excepcions a finals de setembre i en curts períodes del novembre. L'estació va començar amb un setembre moderadament càlid. La primera meitat del mes, en què una massa d'aire tropical va provocar valors tèrmics elevats, va ser en part compensada per una segona quinzena menys càlida.

L'octubre és quan l'anomalia positiva de temperatura es va fer més notòria: ha estat l'octubre més càlid registrat mai a Catalunya. Finalment, el novembre ha continuat registrant valors per sobre dels habituals per l'època de l'any, tot i que de manera menys exagerada que al mes anterior. Tot i això, en alguns sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral ha estat el novembre més càlid des que hi ha registres.

La tardor més càlida fins i tot als registres centenaris

Després d'un estiu amb rècords de temperatura mitjana al conjunt del territori, la tardor ha seguit el mateix camí. De fet, els valors tèrmics molt elevats durant el 2022 han sigut molt persistents: des del maig fins al novembre, l'anomalia positiva mensual ha estat molt pronunciada, exceptuant el setembre.

En contextualitzar històricament la tardor del 2022 amb les dels darrers 20 anys, ha resultat ser la més càlida gairebé a tot el territori, exceptuant a les comarques del Pirineu i Prepirineu, on ha estat la segona o tercera més càlida. Si el context temporal s'amplia als darrers 73 anys, es constata que a 17 de les 21 sèries que disposen d'aquest històric, la tardor del 2022 també ha estat la més càlida, seguida de les dels anys 2014, 2006 i 2011.

També ho ha sigut si es miren les dues sèries històriques que disposen de més de 110 anys de dades: l'Observatori de l'Ebre i l'Observatori Fabra. El primer, amb registres des de 1905, la temperatura mitjana ha estat de 21°C, mig grau per sobre de l'anterior rècord, de 2014. Al segon, amb registres que comencen el 1913, la temperatura mitjana ha estat de 19,5°C, gairebé un grau superior al rècord anterior del 2011.

El dèficit de pluges ha fet que sigui la tardor més seca en alguns indrets

La tardor ha estat seca a més d'un 90% de la superfície de Catalunya. Els valors més escassos respecte de la mitjana climàtica, inferiors al 30%, abasten àmplies àrees del litoral i prelitoral Central i Sud, així com les comarques del Bages, Moianès i sud d'Osona. A més, bona part del sud de Catalunya ha recollit menys del 50% de la precipitació mitjana.

Les quantitats més petites no han arribat a 30 mil·límetres a punts del Bages i del Vallès Oriental, valor molt inferior a la mitjana climàtica. De fet, en aquestes comarques i també en àrees d'Osona, Vallès Occidental, Barcelonès, Garraf, Penedès i Priorat, la precipitació de la tardor no ha assolit el 20% del valor de la mitjana climàtica.