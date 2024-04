La pluja rega Catalunya i dona una petita treva a la situació de sequera. Catalunya va viure dilluns el dia més plujós en dos anys i mig. No plovia tant al conjunt del país des del 23 de novembre del 2021, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). I l'episodi de pluges general no s'acaba aquí. En els pròxims dies s'esperen nous xàfecs en diverses comarques, tot i que menys intensos.

Concretament, l'episodi de pluges generals de dilluns va afectar especialment el litoral i el prelitoral de Barcelona i punts de Girona. La zona on les precipitacions han estat més abundats ha sigut l'àrea de Barcelona, on els aiguats han caigut durant hores i s'han acumulat més de 100 l/m² en alguns municipis, especialment al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Destaquen els 127 l/m² registrats a Terrassa i a Viladecans, els 120 l/m² de Sant Cugat del Vallès, els 105 l/m² de Sant Quirze del Vallès i de Molins de Rei o els 102 l/m² de Gavà.



L'aigua torrencial també ha acumulat molts registres d'entre 50 l/m² i 100 l/m² a altres punts del Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i l'extrem sud del Maresme. On també ha plogut força ha sigut a les comarques de Girona, amb registres d'entre 40 l/m² i 60 l/m² en diversos municipis. Al Camp de Tarragona també ha caigut algun xàfec local que ha deixat fins a 40 l/m².

A la resta de comarques de Barcelona, Tarragona i del Pirineu i Prepirineu de Girona la majoria de registres es mouen entre els 20 l/m² i els 50 l/m². Sobre les afectacions que tindrà aquest episodi de pluges per pal·liar la sequera, cal destacar que ha caigut aigua de manera continuada a les capçaleres dels principals rius de les conques internes. A l'interior de les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida també hi ha plogut, però no amb tanta intensitat: entre els 10 l/m² i els 20 l/m².



El 112 rep 1.189 trucades i 760 incidències

Degut a les fortes precipitacions en algunes zones, hi ha hagut nombroses incidències. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.189 trucades fins a les 7:00 hores que han generat 760 expedients per l'episodi de pluges que viu Catalunya. La majoria d'aquestes trucades es concentren al Vallès Occidental. En concret, 135 provenen de Terrassa i 130 de Sant Cugat del Vallès. Per darrera hi ha Barcelona (120) o Sant Boi de Llobregat (85).

Pel que fa a Bombers, han rebut 73 avisos entre les 22.00 hores d'aquest dilluns i les 8.25 hores d'aquest dimarts. La majoria s'han concentrat a la regió Metropolitana Sud (32) i la Nord (23), seguida de la regió Centre (8), la de Tarragona (4), la de Girona (3), la de Lleida (2) i la de les Terres de l'Ebre (1).