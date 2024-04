La catedràtica de Dret Internacional Neus Torbisco serà la número dos de Junts a les eleccions europees

La catedràtica de Dret Internacional a l'Institut d'Estudis Avançats Internacionals i Desenvolupament de Ginebra (Suïssa) Neus Torbisco serà la número dos de la candidatura de Junts a les eleccions europees del 9 de juny.

Torbisco acompanyarà l'exconseller i actual eurodiputat Toni Comín, que liderarà la candidatura, i Aleix Sarri, que n'ocuparà la tercera posició. En les eleccions europees del 2019, Comín era el número dos, per darrere de l'expresident del Govern Carles Puigdemont i per davant de l'exconsellera Clara Ponsatí.

Puigdemont lidera ara la llista de Junts a les eleccions al Parlament del 12 de maig, mentre que Ponsatí fa el mateix amb la candidatura d'Alhora, formació independentista de la dreta liberal que ha impulsat després de trencar amb Junts.

Torbisco és doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ha estat membre del Consell per la República. Dimarts va presentar a Barcelona l'estudi Confiança mútua, drets fonamentals i grups objectivament identificables, basat en la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avalava denegar una euroordre si l'afectat pertany a un col·lectiu determinat. Sarri, al seu torn, porta anys al Parlament Europeu com a assessor de Junts.