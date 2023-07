Cau 4 punts la participació a les generals respecte al 2019 a Catalunya

El percentatge de participació a Catalunya per a les eleccions generals a les 14 h d'aquest diumenge és del 36,78%, és a dir, 3,8 punts per sota de la xifra dels passats comicis del 10 de novembre de 2019 (40,58%). Segons les dades del Ministeri d'Interior, 1.994.792 catalans ja han exercit el seu dret a vot, gairebé 200.000 persones menys que fa quatre anys (2.179.435).



La participació és inferior a les quatre províncies del principat, però a Girona és on cau amb més força. Amb 181.058 vots, el percentatge actual (34,66%) baixa un 5,47% respecte al 2019. La segona patacada és a la província de Barcelona, on fins a les dues del migdia han votat 1.492.966 persones, que equival al 37,08% del cens electoral. La xifra disminueix 3,82 punts.



La caiguda frena una mica a Ponent. La participació a Lleida és del 35,05% (2,79 punts per sota) i han votat 104.797 persones. A Tarragona, per la seva banda, és on trobem la participació relativa més alta: 215.971 vots i el 37,55% (2,65 punts per sota).

Participació en el conjunt del territori espanyol

Pel que fa a la visió global, la participació en aquest 23-J és del 40,48%, superant, per 2,56 punts, la xifra del 10-N (37,92%). En una situació molt polaritzada i amb l'extrema dreta a les portes del govern, 14.226.892 ciutadans espanyols s'ha desplaçat als col·legis electorals per exercir el seu dret a vot, gairebé un milió més que fa quatre anys (13.222.643).