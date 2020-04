Cau el sistema informàtic de recepta electrònica el primer dia del repartiment de mascaretes

El sistema informàtic de recepta electrònica ha col·lapsat temporalment. A les 10.00 h del matí, el sistema s'ha aturat i ha impossibilitat que les farmàcies continuïn amb l'entrega de mascaretes, així com de medicaments, segons ha explicat el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Tot apunta al fet que el sistema s'ha col·lapsat per un pic de demanda.

A primera hora del matí, de 9.00 a 10.00, s'han dispensat 100.000 mascaretes, que s'han de sumar a les dispensacions habituals de medicaments d'un dilluns, que acostuma a ser un dels dies de més feina. Aquest nombre elevat de dispensacions ha sobrecarregat el sistema, que ha caigut i s'està a l'espera que torni a estar operatiu. Des del Col·legi de Farmacèutics han insistit que només s'acostin a les farmàcies a recollir les mascaretes les persones que no en tinguin i realment les necessitin.

Aquest dilluns era el primer dia d'entrega de les mascaretes als ciutadans. Aquests han d'anar a les farmàcies per adquirir-les amb la seva targeta sanitària, a través del sistema de recepta electrònica. D'aquesta manera, els farmacèutics han de portar un control informàtic de totes les que es reparteixin i la Generalitat les anirà reposant a mesura que es vagin esgotant. La previsió és distribuir fins a 14 milions de mascaretes i cada ciutadà en té dues assignades, una gratuïta i una a un preu de 76 cèntims.



A cadascuna de les 3.227 farmàcies de Catalunya li correspondrà una partida inicial de 450 mascaretes que cada ciutadà podrà recollir amb el carnet del CatSalut. La gent gran i les persones vulnerables no cal que la vagin a recollir presencialment, sinó que poden deixar la targeta a persones del seu entorn per evitar el contagi.