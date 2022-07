La CCMA demana un informe a TV3 per una presumpta esbroncada de Dalmases a una periodista del 'Faqs'

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha demanat un informe a TV3 per "escatir, amb el mínim de temps possible", si el vicepresident de Junts i diputat al Parlament Francesc de Dalmases va esbroncar una periodista del programa 'Faqs' després de l'entrevista que es va fer en aquest espai el 9 de juliol a la presidenta de la cambra catalana i líder de Junts, Laura Borràs.

Diversos mitjans han publicat aquest dilluns que Dalmases va fer entrar la periodista amb la qual s'havia pactat l'entrevista a un camerino i la va escridassar. El diputat de Junts ha negat que "insultés ni intimidés ningú", però el grup de periodistes Ramon Barnils, al qual pertany, li ha obert una investigació.

El Grup Barnils ha afirmat en un fil a Twitter que ha llegit les informacions sobre el cas "amb extraordinària preocupació" i ha considerat que les actuacions descrites "estan molt allunyades dels principis" de l'ens, per la qual cosa han anunciat l'obertura d'un "procediment intern d'investigació atès que Francesc de Dalmases és soci de l'entitat".



Ambdues publicacions al·ludeixen a fonts testimonials per explicar que Dalmases va agafar "pel canell" la periodista i "la va tancar per escridassar-la" al camerino de convidats per les preguntes a Borràs, "també present dins la sala". Les mateixes fonts testimonials, afirma Nació Digital, defineixen l'actitud de Dalmases com a "violenta".

Dalmases ha negat les acusacions també a través de la xarxa social, on ha piulat que no va "insultar ni intimidar ningú". Segons la seva versió, "va ser una conversa breu" durant la qual, i "des d'una perspectiva periodística" afirma que va "plantejar discrepàncies professionals".

El diputat de Junts per Catalunya vincula a la piulada un tall d'àudio del director del programa, Pere Mas, en què parlava del fet dos dies després de l'entrevista a Rac1. A preguntes del conductor del programa matinal de l'emissora, Jordi Basté, Mas explica que l'equip de Borràs no estava content de com havia anat l'entrevista, i hi situa el cap de premsa, el cap de gabinet i el mateix Dalmases.



Basté demana a Mas si Dalmases estava "especialment emprenyat", a la qual cosa el director del 'Faqs' contesta que "no especialment". Admet, després, que no va presenciar la conversa, i subratlla que és "relativament normal" que "quan un convidat creu l'entrevista no ha anat bé surti enfadat".

Posteriorment, però, Mas ha indicat a Twitter que les informacions que s'han publicat "són certes", i ha justificat la versió anterior explicant que "la persona afectada no ho volia denunciar" i que ell havia decidit respectar-ho. "Per això vaig suavitzar l'incident a RAC1".

I ha afegit: "Atès que se m'està utilitzant per tergiversar els fets afegiré que nombroses persones van sentir l'incident i que els crits van arribar a l'entrada del plató del 'Faqs'. Alhora adjunta la resposta sencera al programa de Jordi Basté "sense editar".



Preguntats per l'ACN, ni Junts per Catalunya ni el mateix Dalmases, que s'ha remès a les piulades, han volgut fer més valoracions sobre l'afer, perquè consideren que les explicacions donades amb les piulades ja són prou aclaridores.

El Col·legi de Periodistes demana acabar amb les "pressions i les agressions"

"Prou coaccions i agressions als i les periodistes"

També ha reaccionat el Col·legi de Periodistes, que igualment a través de Twitter ha indicat: "Prou coaccions i agressions als i les periodistes". L'organisme considera que les informacions publicades per Nació Digital i El diario són "intolerables" i recupera un manifest en què demana que s'acabi amb les "pressions i agressions als professionals de la informació".

Reaccions al Parlament

En el capítol de les reaccions, la diputada d'ERC Raquel Sans ha afirmat al seu compte de la mateixa xarxa social: "Com a periodista, com a diputada molt preocupada per aquesta informació. Hi ha comportaments que són intolerables. Sempre, sempre, màxim suport als i les professionals. Espero que s'aclareixi tot plegat".

Un diputat "té un codi de conducta que li exigeix respecte cap als professionals de la informació"

La diputada d'En Comú Podem Susanna Segovia, ha reaccionat també a través de Twitter, on ha opinat que si el fet es confirma és "absolutament inadmissible". Segovia ha recordat que un diputat "té un codi de conducta que li exigeix respecte cap als professionals de la informació".

La diputada dels Comuns ha anunciat que el seu grup preguntarà sobre el tema a la propera Comissió de la CCMA "per esclarir què ha passat i demanar quines mesures es pensen prendre". "I, si és el cas, -ha afegit- caldrà assumir responsabilitats".