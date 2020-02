CCOO i UGT demanen a Sánchez col·laboració per afrontar la difícil situació de Nissan

Els secretaris generals de la UGT i CCOO a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, s'han reunit aquest dijous amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez a Barcelona en la ronda de contactes desenvolupada pel president del Govern espanyol en la seva visita a Barcelona i després de la cimera celebrada al Palau de la Generalitat amb el president Quim Torra. Ros i Pacheco han comparegut davant els mitjans després de reunir-se amb Sánchez i han demanat no "posar pressió" al diàleg per resoldre el conflicte polític a Catalunya.



Els secretaris generals de CCOO i UGT també han tractat algunes de les principals problemàtiques laborals que pateix Catalunya. Els responsables sindicals han plantejat a Sánchez un acord amb l'Executiu espanyol per "aprofundir en la col·laboració necessària per assegurar que els milers de llocs de treball cabdals" de Nissan es quedin a Barcelona. Una proposta que el cap de l'Executiu espanyol hauria assumit, segons han explicat ambdós dirigents sindicals. En la reunió també han tractat l'accident de l'empresa química IQOXE en què van morir tres persones. Els sindicats han traslladat a Sánchez la "preocupació real" sobre com "no van funcionar" els plans de seguretat ni de prevenció en l'accident.

Respecte a la part més política de la visita de Sánchez, els representants dels dos sindicats majoritaris han assegurat estar "satisfets" sobre la celebració de la trobada que el president espanyol ha mantingut al matí amb el president, Quim Torra. Ros ha reclamat que el diàleg necessita "generositat, temps i discreció". Els dos sindicats també han demanat "confiança" entre el Govern i la Moncloa.

Ros i Pacheco també s'han referit a la situació dels presos polítics i el secretari general de CCOO ha apuntat que "el seu alliberament contribuiria a generar un escenari de distensió". Durant la reunió, però, han assegurat que no s'ha abordat la qüestió, ni tan sols la situació de l'exconsellera Dolors Bassa, empresonada i afiliada a la UGT, per a qui el sindicat preveu demanar l'indult que en el seu cas hauria d'aprovar Pedro Sánchez.



La major part de la reunió s'ha dedicat a afers i problemàtiques laborals, amb especial atenció a la legislació laboral. Els responsables de CCOO i la UGT han demanat a Sánchez que el Govern espanyol activi la derogació dels punt més "lesius" per als interessos dels treballadors que contempla la reforma laboral que va aprovar el PP. Els sindicats confien que les primeres mesures es concretin abans de l'1 de maig.

L'agenda per demà

La intensa agenda de Pedro Sánchez en el seu primer dia d'estada a Catalunya ha conclòs aquest dijous amb un contacte amb el president de l'organització empresarial Pimec, Josep González. I amb una visita a la seu del PSC on el cap de l'Executiu espanyol i secretari general del PSOE va mantenir una reunió de treball amb el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta i amb altres membres de l'executiva dels socialisme català. Per demà està previst que Pedro Sánchez visiti l'Ajuntament de Barcelona i es reuneixi amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb qui tractarà temes d'habitatge i projectes relacionats amb la capital catalana. Sánchez també visitarà la Diputació de Barcelona que presideix la dona forta del socialisme català, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. I es reunirà amb el president de l'altra organització empresarial, Foment, que presideix Josep Sànchez Llibre.