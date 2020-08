L'Estat endureix la normativa prevista per la Generalitat sobre mascaretes a les escoles

La ministra d'Educació del Govern espanyol, Isabel Celaá, ha anunciat que ha aconseguit un "acord total" aquest dijous amb les comunitats autònomes -només Euskadi s'ha abstingut per motius competencials- amb un total de 29 mesures i cinc recomanacions per afrontar l'inici del curs escolar, enmig d'un rebrot important de la pandèmia.

Entre les mesures s'inclou l'ús obligatori de mascareta a partir dels sis anys, una recomanació que es contradiu amb allò anunciat per la Generalitat, que va fixar l'ús obligatori de la mascareta a partir dels 12 anys. Segons van explicar la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, l'ús de la mascareta a partir dels sis anys només s'aplicarà en les regions amb un risc més alt de brot. Per tant, queda per veure quina mesura s'acabarà sobreposant, si l'anunci del Govern o la norma dictada pel Ministeri d'Educació.



A més, Celaá també ha anunciat que mantindran els centres educatius oberts tot el curs i la creació d'un protocol d'actuació per a la ventilació de les aules, la neteja i la desinfecció dels centres.

El tancament dels col·legis només es contempla en "situacions excepcionals", després d'informar el Ministeri de Sanitat i previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Dos casos es consideraran un brot, però no comportarà el tancament del centre i només es procedirà a l'aïllament dels afectats, tret que la transmissió estigui descontrolada.

A més, tots els centres tindran un responsable per coordinar els possibles brots de contagis i als alumnes se'ls prendrà la temperatura abans d'acudir al centre educatiu. Aquesta presa de temperatura es farà tant en l'àmbit familiar, com en l'àmbit educatiu, encara que la gestió correspondrà a les comunitats autònomes.

Absentisme escolar

Pel que fa a l'absentisme escolar, el Ministeri d'Educació ha encarregat un informe jurídic, però Celaá ha anunciat que, de moment, no s'adoptaran mesures coercitives. "Però cal anar a classe", ha precisat.

En aquest aspecte, Celaá ha insistit que és fonamental, "una activitat lectiva presencial per a tots els nivells i etapes del sistema, prioritzant-la per als més petits fins al segon curs d'ESO", va dir.



L'acord aconseguit en línies generals està basat en el de juny i és molt generalista, no precisa la ràtio d'alumnes per aula i només fa obligatòria la distància de metre i mig entre alumnes. Les Comunitats Autònomes tindran a les seves mans tota la gestió de les mesures aprovades.

Vacunació contra la grip

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, a més, va anunciar que es farà també una campanya de vacunació contra la grip a partir de la primera setmana d'octubre, on "els primers seran els majors, persones en risc i els que exerceixen serveis essencials", va explicar. Celaá ha fet valdre l'acord aconseguit i creu que generarà "confiança en tota la societat" i, a més, una tornada a les aules "segura, saludable i sostenible", ha dit.