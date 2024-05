Celebració entre els empresaris i crítiques dels ecologistes: les reaccions a l'aixecament de l'emergència per sequera

Després que el Govern hagi aixecat la fase d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que torna a l'escenari d'excepcionalitat, s'han produït les primeres reaccions tant per part dels empresaris com d'entitats ecologistes. Mentre Pimec celebra la rebaixa de restriccions, tot i admetre que "el problema no s'ha acabat", des d'Aigua és Vida es veu com un "error". L'entitat recorda que s'està a les portes de l'època més seca de l'any i amb més consum d'aigua.

D'una banda, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha advertit que "fer oportunisme" i creure que la sequera s'ha acabat "és una equivocació". "Exigim que es facin les inversions i els compromisos per poder tenir solucions al problema de la sequera, que serà recurrent. Plogui o nevi, el problema no desapareix i calen les inversions necessàries", ha avisat Cañete amb motiu de l'Assemblea General de l'entitat.

El president de Pimec també ha enviat un missatge als partits i candidats d'aquestes eleccions al Parlament d'aquest diumenge. "Esperem que es configuri al més ràpid possible un Govern sòlid", ha reclamat amb la vista posada als pactes postelectorals. "Tornar a escenaris incerts i inestables ens va en contra", ha afegit sobre la preocupació dels petits i mitjans empresaris.

Per la seva banda, Aigua és Vida ha recordat que la sequera "ni molt menys ha acabat" i que s'està a les portes de la temporada turística i de les campanyes de reg estiuenques. Considerat que es tracta d'una mesura amb la mirada posada en el curt termini i que "pot fer perillar la disponibilitat d'aigua a la tardor". A més, creu que el missatge que envia el Govern pot ser contraproduent amb els esforços i les campanyes de sensibilització per estalviar aigua.

Entre d'altres, ha assenyalat l'aposta de produir més aigua a través de les dessalinitzadores: ha assegurat que implica una gran despesa energètica, més emissions de gasos d'efecte hivernacle, greus impactes a escala ambiental i un possible increment del preu de l'aigua. També ha criticat que el sector turístic i les comunitats de propietaris podran tornar a omplir piscines si acrediten haver fet una rehabilitació o una modificació del vas.

A l'estiu, al "límit" de l'emergència

En un comunicat, ha afegit que la previsió és que torni a ser un estiu calorós i això també contribuirà a una major evaporació de les masses d'aigua. Segons càlculs de l'entitat, entre maig i octubre del 2023 les reserves d'aigua van baixar un 6%. Partint d'això, ha augurat que un cop passat l'estiu s'estigui "al límit de l'entrada en emergència una altra vegada".