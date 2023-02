Un centenar d'entitats reclama a l'Ajuntament prohibir l'aparcament de motos a les voreres a Barcelona

Un centenar d'entitats i organitzacions de Barcelona han demanat de nou a l'Ajuntament que prohibeixi l'aparcament de motos a les voreres de la ciutat. El moviment Recuperem Les Voreres. Fem fora les motos de les voreres -impulsada per Catalunya Camina, ECOM, BACC, FAVB, Eixample Respira, PTP, P(A)T i Revolta Escolar, entre d'altres- ha exigit al consistori que aquesta petició s'inclogui en la modificació de l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles que l'equip de govern pretén aprovar en el ple d'aquest divendres.

Consideren que "l'urbanisme està canviant la ciutat per recuperar espai públic per al veïnat i prioritzant la mobilitat activa", ha assenyalat el moviment en un comunicat, on diuen que és "incomprensible" que aquesta transformació no vagi acompanyada d'un canvi a l'ordenança que alliberi espai a totes les voreres de la ciutat i garanteixi el dret a l'accessibilitat de tota la ciutadania.

Així mateix, han remarcat que la llei estatal sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària "prohibeix l'aparcament de vehicles a motor a sobre de les voreres". En aquesta línia, han advertit que a Barcelona els cotxes van baixar de les voreres a principis dels 90, però no les motos. "L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles permet explícitament des del 2006 l'estacionament de motos a les voreres quan es compleixen determinades condicions", ha recordat el col·lectiu.



Per tot plegat, proposen una moratòria d'1 any perquè la ciutat s'adapti als canvis i que, durant aquest temps, aparquin a la zona blava i verda, o a les àrees de càrrega i descàrrega fora d'horari. Les organitzacions recorden que cada dia hi ha 90.000 motos i ciclomotors aparcats a les voreres sense complir les condicions establertes a la normativa municipal.