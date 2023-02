Un centenar de persones es concentren davant del CIE de Barcelona per reclamar el tancament del mòdul de dones

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte cap a les 12 hores davant del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona contra l'obertura del mòdul de dones "per sopresa" i per denunciar el racisme institucional. Actualment hi hauria una dotzena d'internes, segons van informar les entitats en un comunitcat.

Els col·lectius antiracistes organitzats que han convocat la concentració han llegit un manifest en què han exigit el tancament definitiu dels CIE i la derogació de la llei d'estrangeria, ja que consideren que és "un dels mecanismes legals que permet i legitima aquestes violències esculturals racistes".



Els manifestants han aixecat cartells amb lemes com 'Tancament dels CIEs ja', 'Contra el sistema capitalista, heteropatriarcal, colonial' i 'Per la llibertat: no als CIEs'.