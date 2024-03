Centenars de dones surten al carrer per reivindicar el feminisme i la seva llibertat

Centenars de dones han sortit al carrer aquest divendres amb motiu del 8-M, el Dia Internacional de la Dona, per reivindicar el feminisme i la seva llibertat i denunciar la violència masclista. Al llarg de tota la jornada, s'han convocat manifestacions arreu del territori. Les d'aquest matí han estat protagonitzades principalment per estudiants, que han denunciat els casos d'assentament sexual per part de docents, i per sindicats com la CGT.

El Sindicat d'Estudiants ha fet una crida a buidar les aules i omplir els carrers contra les desigualtats de gènere i la violència envers les dones. A Barcelona la manifestació ha arrencat al migdia a la plaça de la Universitat. S'hi han adherit sobretot estudiants de secundària i també universitaris. L'acte ha estat un clam contra el masclisme i les violències que pateixen les dones, amb proclames com ara: "I si no dic que sí, també és violació", "amb roba o sense roba, el meu cos no es toca" i "em cuiden les meves amigues i no la policia". La protesta també ha assenyalat "el genocidi" que pateixen les dones amb la guerra a Gaza.

A les 12:00 hores també ha arrencat una manifestació a la plaça Imperial Tàrraco, que ha arribat fins a la plaça de la Font i ha aplegat mig miler de persones. També a Tarragona, una trentena d'infermeres s'han concentrat davant l'hospital Joan XXIII per denunciar l'escletxa de gènere a la sanitat. Coincidint amb la jornada del 8-M, el sindicat SATSE ha convocat una acció unitària als principals hospitals de l'estat espanyol per reclamar la incorporació de les treballadores al grup professional A.

Protesta contra l'assetjament a la UAB

Per altra banda, mig centenar de persones s'han manifestat al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en motiu del 8-M i per denunciar els casos d'asstejament sexual per part de docents registrats en els darrers mesos.

La Coordinadora d'Asemblees de Facultats (CAF) han convocat la marxa a la qual el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'hi han sumat, sense que hagin convocat jornada de vaga, a diferència d'altres anys.

El col·lectiu ha obligat a tallar el trànsit a l'Eix Nord i fet pintades a la facultat de Veterinària, on dona classes un dels professors assenyalats, així com al Rectorat.

Mobilització dels sindicats

Pel que fa als sindicats, la CGT ha aplegat una cinquantena de persones a les 9 del matí als Jardinets de Gràcia de Barcelona i ha desplaçat piquets en punts com Casa Seat.

Representants sindicals de COO, UGT i USOC han muntat un piquet a la plaça de Barcelona de Tortosa(Baix Ebre) per plantejar als vianants una reflexió sobre les reivindicacions del 8-M. Sobre taules o cordes, s'havia d'escollir només una entre desenes de frases reivindicatives contra les violències masclistes, la bretxa salarial o en defensa de la corresponsabilitat i la igualtat, i deixar-la punxada en un llençol blanc.

Durant més d'una hora, el piquet dels sindicats ha anat interpel·lant els vianants i curiosos que hi passaven davant del Mercat Municipal, una proposta per "innovar" i donar visibilitat a la lluita del 8M a Tortosa. Després de la lectura del manifest, la representant d'UGT. Cinta Baranda, també ha assenyalat que cal enfortir els drets de les dones i impulsar els plans d'igualtat. "És una reivindicació que cal portar els 365 dies de l'any i treballar a poc a poc per avançar", ha dit.