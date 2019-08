Centenars de manifestants a Barcelona demanen l'acollida dels 507 rescatats al Mediterrani

Unes 500 persones s'han mobilitzat aquest dilluns a la tarda a Barcelona en rebuig al bloqueig europeu i espanyol a les embarcacions de l'Open Arms i l'Ocean Viking, amb un total de 507 persones rescatades al mar Mediterrani a bord. Stop Mare Mortum i la Caravana Obrim Fronteres han convocat una concentració davant la Delegació del Govern espanyol, després que diversos responsables de l'Executiu esquivessin l'opció d'obrir un port espanyol pels vaixells.



Al capdavant de la concentració, membres de les associacions han sostingut una pancarta amb el lema "vies legals i segures", mentre que els manifestants han corejat "obrim fronteres" a favor de l'acollida de les persones migrades. Tot seguit, la mobilització s'ha dirigit cap a la seu de la Comissió Europea de Barcelona, al carrer Provença, per criticar la política fronterera de la Unió.

Hem arribat davant de la @EUinBCN per exigir obertura de ports i aplicació de noves polítiques europees de migració. #vieslegalsisegures #opentheborders Tornem a llegir el manifest d'avui pic.twitter.com/wzElWsFKd5 — Stop Mare Mortum (@stopmaremortum) August 12, 2019

Les protestes arriben després que la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, insistís que el Govern central no ha de demanar a la Comissió Europea que acceleri el desembarcament de l'Open Arms, ja que no és competència de l'Executiu espanyol doncs "la immigració és una política" comunitària. En aquesta mateixa línia també es va pronunciar el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, qui va dir a una entrevista a Onda Cero que "és molt important que cadascú assumeixi les seves responsabilitats en l'àmbit que té delimitat i d'acord amb la convenció internacional perquè si no, al final, no hi haurà cap política que pugui encaixar amb aquest fenomen".



La polèmica s'ha fet més gran quan aquest dilluns Ábalos ha dit en una entrevista a El País que "li molesten els abanderats de la humanitat que no han de prendre mai una decisió", en referència als activistes catalans. El líder d'Open Arms, Òscar Camps, no ha trigat a replicar les paraules del ministre espanyol: "Posem en perill el patrimoni de les nostres famílies, perquè les multes són inassumibles; la llibertat perquè podem acabar a presó i els nostres títols professionals; fixis si no hem de prendre decisions per a desobeir una espècie de decret que ens impedeix rescatar", ha dit en declaracions a La Cope.



La regidora de l'Ajuntament de Barcelona Elsa Artadi també s'ha pronunciat per les seves xarxes personals: "Des de fa 10 dies Open Arms espera poder desembarcar a les persones rescatades. Per la vicepresidenta del govern espanyol Carmen Calvo aquesta crisi humanitària no és problema de l'Estat espanyol. Vergonyós. Pedro Sánchez permetrà que se sancioni per salvar vides al mar?", deia en un tuit.

Les contradiccions de Sánchez esclaten a les xarxes

Si bé el president socialista iniciava l'anterior legislatura amb l'acollida del vaixell Aquarius a un port valencià, en l'actualitat la política migratòria espanyola rema en direcció contrària. Aquest fet no ha passat desapercebut per a milers de tuitaires, que han encès la xarxa comparant les crítiques que Pedro Sánchez dirigia contra el bloqueig de Mariano Rajoy a l'Open Arms amb el silenci actual dels socialistes.



A la pressió internauta s'hi han sumat personalitats del món polític i cultural, com ara la religiosa Sor Lucía Caram, el músic James Rhodes o l'actor Javier Bardem, qui ha enviat un vídeo en suport a Open Arms amb el qual ha demanat a Sánchez que "lideri un procediment de repartiment de totes les persones rescatades a diferents estats de la Unió Europea".

🔴#JavierBardem se une a nuestra voz.

Por humanidad, por ética, por la dignidad humana. Por todo ello#PuertoSeguroYa

Mil gracias, Javier ❤️ pic.twitter.com/SJ4RiPf9pu — Open Arms (@openarms_fund) August 12, 2019

Els rescats no s'aturen

La xifra de rescatats ha arribat als 507 aquesta mateixa tarda, després que l'Ocean Viking efectués la quarta operació i salvés 105 vides més, sumant 356 persones a bord. L'embarcació, dirigida per l'ONG Metges Sense Fronteres i SOS Mediterranée només té capacitat per a 300 persones. "l'Ocean Viking ha completat un rescat crític. Després de distribuir les armilles salvavides, un tub gran de l'embarcació va rebentar i els ocupants van caure l'aigua. Les 105 persones estan ja fora de risc a la nau, o hi ha 365 rescatats en total", deien a les xarxes.



Per altra banda, el capità de l'Open Arms, Marc Reig, ha sol·licitat asil per als 31 menors que hi ha al vaixell a l'ambaixada espanyola de Malta. Tres persones en estat greu i els seus familiars ja han estat evacuades, deixant en 151 els tripulants del buc de salvament, que arriba al 12è dia a alta mar sense permís per entrar a un port segur.