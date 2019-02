Centenars de persones acomiaden els presos abans del seu trasllat a Madrid

El trasllat dels presos polítics a Madrid, on en els propers dies -probablement el dia 12- arrencarà el judici de l'1-O, ha provocat noves mobilitzacions independentistes. El matí, o matinada, ha tingut quatre punts d'interès: les presons de Puig de les Basses, Mas d'Enric, Lledoners i Brians 2. Al voltant dels quatre centre penitenciaris hi ha hagut concentracions, fonamentalment convocades per l'ANC i els CDR, que han reunit centenars de persones. Les mobilitzacions han arrencat ben d'hora, ja que a les 5h del matí ja estava tallada en els dos sentits la C-55, a prop de l'accés de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Fonamentalment, els Bombers han hagut de netejar-hi la calçada perquè s'hi hauria vessat oli i material inflamable. El trasllat cap a Madrid per part d'agents de la Guàrdia Civil s'ha iniciat cap a dos quarts de deu del matí.



El primer trasllat ha arrencat poc abans de les 6 des de Puig de les Basses, a Figueres, on hi havia l'exconsellera Dolors Bassa. La dirigent d'ERC, com la resta de presos, ha estat traslladada a Brians 2, el punt de reunió abans de moure'ls fins a Madrid. Al voltant d'una cinquantena de persones han tallat la carretera amb pneumàtics. A Mas d'Enric, al Catllar, la presó en què estava tancada la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també hi havia centenars de persones, que durant uns minuts han tallat la carretera, fins que han estat desallotjades per agents dels Mossos d'Esquadra.

⬛⬜📣 En marxa! Ja som als vorals de les carreteres en els trajectes dels presos i preses polítiques fins a Brians 2 i a la sortida d'aquesta. L'Estat s'emporta persones de pau. No és justícia, és una farsa. Per això diem #FakeJustice. Als demòcrates els diem #Makeamove! pic.twitter.com/Gk5NdHzze5 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 1 de febrer de 2019

La major concentració prèvia, però, era a Lledoners, el centre on es trobaven Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. Al voltant del centre penitenciari també hi ha hagut alguns moments de tensió entre Mossos i concentrats, amb alguna càrrega. Finalment, al voltant de les 8h del matí tots els presos ja estaven a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Al voltant d'aquesta presó s'hi han concentrat representats polítics i de les entitats independentistes, entre els que hi havia el president de la Generalitat, Quim Torra, que s'ha reunit amb els presos abans del trasllat a Madrid.



En declaracions als mitjans, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha celebrat la concentració perquè considera que ha mostrat que els presos "no estan sols". Alhora ha carregat contra l'Estat, perquè manté una repressió política "del mateix estil que el franquisme" i vol convertir un dret, com és l'autodeterminació, "en un delicte". El membre de la junta d'Òmnium Cultural Ignasi Termes ha assegurat que els presos van a Madrid a "defensar-nos a tots" i ha assegurat que en aquest judici està en joc "la democràcia" a l'Estat espanyol. El diputat de JxCat Albert Batet ha subratllat que estem davant d'un "judici polític" amb uns procediments que no són habituals. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que els presos tornaran a Catalunya "plens de dignitat" i ha lamentat que estan tancats "no pel que han fet, perquè no han fet res, sinó pel que són, pensen i representen".