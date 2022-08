Centenars de persones homenatgen els ciclistes atropellats a Castellbisbal: "Estem cansats de tantes morts"

Uns 300 ciclistes han homenatjat aquest diumenge amb una pedalada a la carretera de les Costes del Garraf els seus companys morts en un atropellament múltiple a Castellbisbal (Vallès Occidental) el cap de setmana passat. Segons informa l'ACN, els aficionats han exigit a les administracions més seguretat i que endureixin les penes pels infractors. "Estem cansats de tantes morts, som fràgils", ha denunciat Lilián Rodríguez, portaveu del Club de Ciclista de Cubelles, en declaracions a l'ACN.

La marxa ha sortit de Castelldefels (Baix Llobregat) i ha arribat a Sitges a quarts de dotze del migdia. En la pedalada han participat membres del Club Ciclista Rubí, del qual formaven part les víctimes de l'atropellament, que han titllat l'accident d'"assassinat".



Precisament, aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra han portat a terme controls simultanis a les carreteres amb més presència de ciclistes per "incrementar la sensació de seguretat" i evitar atropellaments com el de diumenge passat a Castellbisbal. El dispositiu s'ha fet en les franges horàries més concorregudes per aquest col·lectiu: a primera hora del matí i a última hora de la tarda amb l'ajuda de motos i cotxes sense logotipar per prevenir i detectar infraccions i conductes temeràries amb els ciclistes.

Reclamació de més seguretat

L'autor de l'atropellament mortal del passat cap de setmana és un veí de Martorell que circulava amb el carnet de conduir suspès i que havia consumit drogues. Després d'embestir el grup de vuit de ciclistes va fugir. Hores més tard va ser detingut i ara mateix es troba en presó preventiva, a l'espera que se celebri el judici on ​se li podrien imputar els delictes de conducció temerària, dos delictes contra la vida, conducció sense permís i quatre delictes contra la vida en grau de temptativa.

El sinistre, que va elevar a sis els ciclistes morts a les carreteres catalanes en el que portem d'any, ha tornat a elevar les reclamacions del col·lectiu per millorar la seva seguretat. Entre d'altres qüestions, demanen que es millori la formació dels conductors de vehicles a motor, que es faci un manteniment adequat de les vies que permeti circular pels vorals i que es compleixin les penes en cas d'atropellaments.