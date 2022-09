Centenars de persones homenatgen Gustau Muñoz i milers assisteixen a la marxa de l'Esquerra Independentista

Com cada 11 de setembre, l'Esquerra Independentista ha desplegat el seu propi programa d'actes per a la Diada Nacional de Catalunya. En el cas de Barcelona, la jornada ha arrencat amb el tradicional homenatge a Gustau Muñoz, el jove de 16 anys assassinat per un policia avui fa 44 anys, l'11 de setembre del 1978, al carrer Ferran, justament on s'ha celebrat la concentració, a la qual han assistit centenars de persones. Muñoz va perdre la vida després de ser disparat quan participava en una mobilització del Partit Comunista d'Espanya Internacional. La jornada s'ha tancat amb la manifestació pel centre de Barcelona, que ha congregat unes 8.000 persones segons els convocats, 1.500 per a l'Ajuntament.

En l'homenatge del matí, que ha estat impulsat per l'organització juvenil Arran, ha pres la paraula el seu germà, Marc Muñoz, que ha denunciat l'arxivament del cas i ha recordat que la Transició "no va tenir res de pacífica i democràtica. A dia d'avui els responsables de l'assassinat de Gustau segueixen sense ser jutjats".

Tot i que encara és minoritari, els darrers anys ha avançat el discurs crític amb el relat oficial edulcorat sobre la Transició, en part gràcies a la tasca d'historiadors que han documentat fins a quin punt aquella etapa va ser convulsa i violenta.

A l'acte hi ha participat la CUP i el seu diputat al Parlament Xavier Pellicer ha fet una crida a la mobilització popular per "curtcircuitar l'agenda del reencuentro i de la patronal" que ha atribuït tant al Govern espanyol com al català. "L'únic que vol aquesta estratègia és aturar qualsevol conquesta social", ha dit. Sobre el discurs institucional del president de la Generalitat, Pere Aragonès, el diputat de la CUP ha lamentat que el cap de l'executiu català "planteja una retòrica que no es correspon amb els fets". "Molt dir i res fer. És més del mateix", ha conclòs.

Manifestacions pel centre de Barcelona

Posteriorment, s'ha celebrat una manifestació pel centre de Barcelona, també convocada per Arran, que ha congregat centenars d'assistents. Amb el lema "La lluita del jovent. El futur del nostre poble", la marxa ha tingut la plaça Sant Jaume com a primera parada. Davant del Palau de la Generalitat, els manifestants han encès pots de fum i posteriorment han anat a la Via Laietana, on un desplegament d'antiavalots els ha impedit avançar cap a la seu de la Prefectura de la Policia Nacional.

Finalment, la mobilització ha avançat cap al Born, fins arribar al Fossar de les Moreres, on s'han cremat una bandera espanyola i una de francesa i s'han corejat lemes clàssics com "Ni França, ni Espanya. Països Catalans". En l'acte polític final hi ha hagut parlaments de les portaveus nacionals d'Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Marina Gispert i Marta Daviu, respectivament.



Al vespre l'Esquerra Independentista ha culminat la seva jornada de l'11 de setembre amb una manifestació que també s'ha desenvolupat pel centre de la ciutat, en aquest sortint de la plaça Urquinaona i acabant, també, al Born. La marxa, convocada per la CUP, Arran o Alerta Solidària, ha tingut 8.000 assistents per l'organització -1.500 segons l'Ajuntament-, i s'hi han cremat una foto de grans dimensions del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i del president del Govern, Pere Aragonès.



Durant la mobilització s'han sentit crides com ara "ERC i Junts, la paciència s'ha acabat". Els manifestants caminaven al darrere d'una pancarta amb el lema "Fins a vèncer". Cap a un quart de nou de la nit la manifestació ha acabat al Centre Cultural del Born, on hi ha hagut els parlaments polítics. Entre els participants s'ha pogut veure activistes com Marcel Vivet, una de les persones que aguantava la pancarta, o diputats de la CUP com Carles Riera, Dolors Sabaté o Maria Sirvent, entre d'altres.