Centenars de persones es manifesten a Badalona per exigir "justícia i dignitat" pels afectats per l'incendi

Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pels carrers de Badalona per reclamar "justícia" i "dignitat" pels afectats per l'incendi a la nau del barri del Gorg, on han mort almenys tres persones. La marxa ha arrencat a la parada de metro del Gorg i ha arribat fins a la Plaça de la Vila enmig de proclames contra el racisme i demanant la dimissió de l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol. Els manifestants han fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Badalona i han reclamat "papers i un sostre" per a totes les persones afectades. En aquest sentit, han denunciat que molts dels afectats estan dormint al carrer i han demanat als dirigents polítics que "no mirin cap a un altre cantó".

A la convocatoria hi han assistir persones, entitats i partits polítics diversos, entre ells La Forja, Badalona Antifeixista o Guanyem Badalona. Així mateix, aquest dissabte al matí ha arrencat l'enderroc de la nau cremada, el qual costarà 119.000 euros. L'alcalde de la localitat, Xavier Garcia Albiol, ha celebrat que els treballs ja hagin començat perquè així "podrem saber la magnitud de la tragèdia el més aviat possible".

D'altra banda, l'alcalde ha reafirmat el seu tarannà polèmic quan ha assegurat que "només el 44% de les persones que van sol·licitar ajuts a l'ajuntament s'hi ha presentat" i ho ha titllat "d'inadmissible". També ha anunciat que interposaran una querella criminal a "tothom qui digui que hem tallat l'aigua de la nau". A més, ha deixat clar que la demolició es fa "seguint criteris d'emergència" i creu que és una "ironia" que la propietat de la nau digui que no se'ls ha demanat permís per fer l'enderroc.