Centenars de persones es manifesten contra la guerra d'Ucraïna a Barcelona

Alguns centenars de persones, unes dos mil en total aproximadament, s'han manifestat aquest diumenge al matí pel centre de Barcelona seguint la crida de la Plataforma Aturem la Guerra. La mobilització portava per lema Per la pau, Aturem la guerra a Ucraïna!. Els manifestants s'han concentrat a partir de les dotze del migdia a la plaça Universitat des d'on ha començat el recorregut de la protesta cap a plaça Catalunya primer i la plaça sant jume posteriorment on estava prevista la lectura del manifest. Durant la manifestació s'han sentit consignes contra l'enfrontament bèl·lic que ha provocat la invasió de Rússia a Ucraïna. també s'han distribuït octavetes que portaven per títol "No a l'OTAN, per la pau, contra les guerres, sí a la cimera per la pau, juny 2022". En altres municipis catalans també hi ha hagut convocatòries en aquest mateix sentit, com ara Tarragona que ha fet una crida per aquesta tarda a les set.



