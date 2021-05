Centenars de persones omplen la Via Laietana per l'1 de Maig i reclamen una sortida "justa" a la crisi

Centenars de persones han omplert la Via Laietana per l'1 de maig, convocades per CCOO i UGT, en el primera manifestació del Dia del Treballador en pandèmia. Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, han rebutjat "frontalment" els ERO "indecents" del sistema financer, tot preguntant a les administracions si permetran que els beneficis dels "ICO covid" serveixin per pagar més de 10.000 acomiadaments. En l'acte central de la Intersindical pel Primer de Maig que ha tingut lloc a l'Auditori de Barcelona, el secretari general del sindicat, Sergi Perelló, ha reclamat l'exercici de l'autodeterminació per assolir els objectius socials. "Sense assolir una república catalana per la gent treballadora d'aquest país no assolirem els interessos col·lectius i la justícia social que ens mereixem com a catalans i com a catalanes", ha remarcat.

Al Govern de l'Estat li han exigit que "no es despisti", que no "cedeixi al xantatge de la CEOE" i derogui la reforma laboral per donar "una sortida digna i justa" a la crisi. "No acceptarem un canvi d'agenda", ha avisat Pacheco. "Aquesta crisi no la pagarem", ha afegit Ros.Els líders sindicals també han reclamat als partits que han de formar l'Executiu que es posin d'acord. "El Govern va molt més que tard", ha lamentat Ros, que també ha criticat el paper "absent" de la Generalitat en la transformació industrial.

L'augment de processos d'acomiadament col·lectiu a la banca i a la indústria i la petició als governs a actuar per assegurar que la recuperació econòmica "no deixi ningú enrere" han centrat els discursos dels sindicalistes.



Treballadors de Nissan, H&M, CaixaBank o el BBVA han reclamat la derogació "immediata" de la reforma laboral, que "permet que una empresa marxi d'Espanya en un mes", ha dit Miguel Àngel Boiza, representant de CCOO a Nissan. Per la seva part, en l'acte de la Intersindical, el delegat de la secció sindical de CaixaBank de la FEC, Antonio Cano, ha valorat l'ERO anunciat per l'entitat financera. "Vergonya és plantejar un ERO salvatge a la plantilla, i retallar-ne multitud de condicions guanyades, i al mateix temps repartir dividens als accionistes i triplicar els sous dels alts directius", ha denunciat.

250 omplen la plaça del Vi de Girona

Unes 250 persones han reivindicat l'1 de Maig aquest dissabte a Girona. La plaça del Vi s'ha omplert de pancartes reclamant millores laborals a la demarcació, tot i la pluja abundant i constant que ha caigut durant l'acte. Els sindicats han aprofitat per reclamar un nou model turístic per a les comarques de Girona, just a les portes de l'estiu. CCOO i la UGT han denunciat que a la demarcació hi ha 40.000 persones que són "pobres malgrat tenir una feina". "Això és indecent", han exclamat els representants dels sindicats. També s'ha reclamat un increment del salari mínim interprofessional i la derogació de la reforma laboral. Tant la UGT com Comissions Obreres han lamentat que a Catalunya encara no s'hagi format govern.