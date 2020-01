Centenars de persones protesten a Tarragona contra la inseguretat de la indústria química

Tarragona ha viscut una de les manifestacions més multitudinàries per denunciar la falta de seguretat al voltant de la concentració d’indústries químiques instal·lades en els polígons que envolten la ciutat i que també acullen altres localitats veïnes com el Morell, la Pobla de Mafumet o la Canonja. En aquest municipi és on aquest dimarts es va produir la gran explosió de l’empresa IQOEX al Polígon Sud que ha comportat tres morts i set ferits.

​

La indignació veïnal davant el succés i per la falta d’informació en les primeres hores de la deflagració ha portat aquesta tarda centenars de persones, unes 3.000 segons els organitzadors, a participar en la mobilització impulsada per diverses entitats, partits i moviments socials de Tarragona i que ha liderat la Plataforma Cel Net amb el lema “La impunitat s’ha acabat. La protesta ha començat poc després de les set de la tarda a la céntrica plaça de la Font, plena de gom a gom, on davant la seu de l’Ajuntament de Tarragona, l’actor i periodista Oriol Grau ha entrevista a un catedràtic de toxicologia i un bomber que han explicat als veïns quina és la situació de risc que pateixen els ciutadans de l'àrea afectada pel polígon petroquímic. En la protesta es va exigir la realització d'un estudi sobre la seguretat del polígon industrial i incrementar els controls, una millora del sistema d'alarmes i avisos a la població en cas d'accidents com el de la Canonja i una anàlisi de la qualitat ambiental de l'aire de la zona.



La convocatòria de la Plataforma Cel Net i del moviment Xarxa Sud, ha consistit en una manifestació des de la plaça de la Font fins al davant de la seu de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). Equipats amb mascaretes i pancartes, els concentrats han reclamat "menys impunitat i més seguretat" després de l'incident a IQOXE.