Centenars de taxistes es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar més control sobre les VTC

El sector del taxi ha tornat a sortir al carrer aquest dimarts per reclamar més control sobre les plataformes de Vehicles de Transport amb Conductor (VTC) com Cabify, Uber i Bolt. Centenars de taxistes han col·lapsat el centre de Barcelona amb una marxa lenta que ha començat a les Torres Venecianes de plaça Espanya i que ha recorregut tota la Gran Via fins al passeig de Gràcia, on se celebra una assamblea.

"O operen legalment, o no hi haurà pau a Barcelona"

"O operen legalment, o no hi haurà pau a Barcelona", ha avisat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, a l'arrencada de la marxa lenta. El representant sindical ha remarcat que si les VTC volen operar a Catalunya, ho han de fer "amb les normes que hi ha per a tots". "Volen un model de negoci que aquí no els permetrem", ha dit Álvarez.

En aquest sentit, el sindicat de taxistes exigeix al Departament de Territori que compleixi amb el seu compromís i publiqui i validi el decret que regula els serveis de plataformes com Cabify, Uber i Bolt -modificat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea-, "tal com es va comprometre el gener de 2023 i en compliment de la Disposició Final Primera del Decret Legislatiu 9/2022 de VTC".

Els taxistes també recelen de la nova llei que impulsa la Generalitat perquè temen que es permeti donar llicències urbanes des de qualsevol municipi de Catalunya, però que acabin operant a Barcelona. ""Volen entrar per la porta del darrere de la legislació catalana a través de les autoritzacions autonòmiques del Gran Turisme", denuncia Álvarez



Una reunió "al més alt nivell" amb el Govern espanyol

El líder d'Élite Taxi també ha assegurat que aquest dilluns van parlar amb representants del Ministeri de Transports i en els "pròxims dies" mantindran una reunió "al més alt nivell" amb algun dels seus càrrecs.

La protesta d'aquest dimarts es produeix una setmana després que Cabify instal·lés 200 maletes davant de Sants per denunciar la manca d'oferta per moure's per Barcelona. Hi van assistir representants del sector del taxi, que van advertir que estudiaven tornar al carrer com a resposta a aquest "desafiament".