Centenars de taxistes ocupen la Gran Via de Barcelona en la protesta contra les plataformes de VTC

Centenars de taxis ocupen des de les 10 del matí un llarg tram de la Gran Via de Barcelona entre Plaça Tetuan i passeig de Gràcia. La protesta contra les plataformes de vehicles amb conductor (VTC), convocada per Élite Taxi, continuarà amb la celebració d'una assemblea per decidir si s'inicia un calendari de vagues i protestes de cara al saló ISE -que se celebrarà des del dia 31 fins el 3 de febrer- i també del Mobile World Congress (MWC), convocat entre el 27 de febrer i el 2 de març.

"Estem al límit i a les portes de dues fires mundials molt importants. L'administració ha de posar solucions ja", ha avisat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez. L'entitat denuncia la manca de control a les VTC i l'auge de plataformes com FreeNow, que segons els taxistes no compleixen les tarifes regulades i danyen al sector.

El sector del taxi, que ja es mobilitzar dimarts passat, acusa plataformes com Free Now de voler alterar els preus de les tarifes regulades per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). La xifra de llicències VTC que circulen per la ciutat de Barcelona genera polèmica des de fa anys, ja que els taxistes acusen plataformes que operen amb aquests tipus de permisos, com Cabify i Uber, d'"intrusisme".

Un dels taxistes que ha aparcat el seu taxi a la Gran Via, Julio Ortega, ha explicat a l'ACN abans de l'assemblea que està disposat "anar a per totes" en aquest conflicte. "Estic disposat al que faci falta perquè lluito pel pa de la meva família", ha comentat Ortega, que ha reclamat prendre l'exemple de França, on les vagues i protestes són més contundents. "Si s'ha de rebentar el Mobile doncs es rebenta i el que faci falta. S'ha d'anar a mort", ha afegit.

La setmana passada el Govern va confirmar que hi ha 1.173 llicències VTC que tenen permís per operar a Barcelona durant el 2023, perquè encara no ha caducat la moratòria de quatre anys que va permetre l'anomenat decret Ábalos. El total de llicències actives és de 2.965. Aquestes dades han indignat el sector del taxi, que ha acusat el Govern de "mentir". Reclamen que s'acabi amb el sistema de tarifes dinàmiques i amb la circulació de VTC que no tenen llicències, i també que la nova Llei del Taxi blindi el sector davant d'aquests nous serveis.