Centenars de veneçolans voten a Barcelona per escollir president en una jornada de tensió i incertesa

Centenars de veneçolans que resideixen a Catalunya, Aragó, València i les Illes Balears s'han acostat aquest diumenge a Barcelona per votar en les eleccions més rellevants de la última dècada a Veneçuela. El Casal de Barri Trinitat Nova és un dels cinc punts de votació habilitats al conjunt del territori espanyol i, malgrat haver obert portes una mica més tard del previst, la jornada s'està desenvolupant amb normalitat en un ambient festiu en què molts veneçolans han lluït banderes, gorres, llaços i samarretes amb els colors del seu país.

Veneçuela viu una jornada immersa en la tensió i la incertesa pel resultat en què els veneçolans triaran entre revalidar Nicolàs Maduro com a president o el canvi pel líder opositor Edmundo González. L'oposició veneçolana no ha acceptat mai les seves derrotes electorals front al chavisme i en diverses ocasions ha intentat prendre el poder per la força amb cops d'estat. D'altra banda, en aquesta ocasió membres del Govern de Maduro han assegurat que en cas de derrota entregaran el poder sense bany de masses. Però hi ha inquietud per si finalment el perdedor a les urnes, oficialistes o opositors, no reconeixeran el resultat i la situació desemboca en violència política.



"Hem d'alçar la veu per una Veneçuela lliure i sense lligams", ha explicat en unes declaracions a l'ACN Maira Ortiz, una dels 7.000 electores cridades a votar al casal. L'electora Heidi Duque, per la seva banda, ha fet una crida a sumar esforços per assolir "el canvi" que el país necessita i perquè els desplaçats "que van fugir en manada puguin tornar a la seva terra".

El coordinador electoral del Comando Veneçuela, Richard Sánchez, proper a la candidatura del principal líder de l'oposició, Edmundo González, ha celebrat l'elevada afluència de votants: "La gent ho està vivint amb molta esperança perquè saben que avui és un dia històric". De fet, Sánchez confia que el 90% dels veneçolans que poden votar en aquest punt ho facin.



Tot i això, ha lamentat que aquests 7.000 electors "no representen ni el 5%" del gruix de veneçolans que podrien acostar-se a les urnes, si no hagués estat per els obstacles que va imposar el consulat del país sudamericà a l'hora d'inscriure's i tramitar el canvi de residència per poder votar. En aquest sentit, Sánchez ha recordat que només a Catalunya hi ha 30.000 desplaçats com a conseqüència de la diàspora veneçolana, una xifra que s'enfila fins els vuit milions a tot el món.

Desplaçats contraris al règim de Maduro

La gran majoria de persones que s'han apropat al Casal de Barri Trinitat Nova són veneçolans que, per motius econòmics o polítics, es van veure obligats a marxar del seu país en busca de noves oportunitats. Això fa que molts dels electors siguin opositors al règim de l'actual president, Nicolás Maduro, i vegin els comicis com una oportunitat per posar fi a 25 anys ininterromputs de lideratge "chavista".

Una de les electores, Heidi Duque, va arribar a Barcelona ara fa divuit anys, va formar una nova família i està "totalment integrada". Amb tot, diu que sempre porta el seu país i la seva família veneçolana al cor: "Votar avui és la meva forma de fer-los costat perquè puguin sortir d'aquest règim", ha expressat visiblement emocionada.

Paral·lelament a les votacions, una trentena de persones s'han concentrat al davant del casal amb banderes de Veneçuela i pancartes contràries al president Nicolás Maduro. Han proferit càntics com "fora Nicolás Maduro" o "no volem el bo per a l'alimentació, el que volem és que marxi Nicolás" i han expressat el seu suport a Edmundo González, el principal candidat de l'oposició i que les enquestes dels opositors situen clarament per davant.

Es preveu que el casal tanqui les portes a les sis de la tarda, tot i que els organitzadors han assegurat que, si hi ha persones fent cua a l'exterior, allargaran la jornada fins les set. Els resultats de les eleccions a Barcelona no es podran comunicar fins dilluns 29 de juliol, ja que els centres ubicats a l'exterior no poden transmetre les actes fins que el Consell Nacional Electoral de Veneçuela no emeti el primer butlletí a mitjanit local.