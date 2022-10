El Centre d'Emergències Socials de l'àrea metropolitana atén quatre persones al dia en la primera meitat del 2022 

El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) ha atès gairebé quatre persones al dia (3,97) en la primera meitat del 2022. De gener a juliol, el servei, que no inclou la ciutat de Barcelona, ha prestat ajuda social urgent (habitatge, aliments, suport psicològic) a 835 persones de l'àrea metropolitana. Això implica que s'ha multiplicat per set el nombre de persones ateses si es compara amb la dada del primer any de funcionament, el 2016, on es van atendre en tot l'any 144.



Des de l'entitat, atribueixen el creixement a que l'ens coneix cada cop millor les necessitats de la gent i a que els municipis cada vegada ofereixen amb més freqüència el seu servei a les persones vulnerables que busquen ajuda.

En els primers set mesos del 2022, de gener a juliol, el CUESB ha atès 835 persones per urgències i emergències als municipis que envolten Barcelona, ja sigui perquè han perdut l'autonomia (en el cas de les persones grans), perquè s'han quedat sobtadament sense habitatge, perquè necessitaven adquirir medicació urgent o aliments o perquè han hagut de rebre suport psicològic per la pèrdua sobtada d'un amic o familiar, entre d'altres. Això suposa una mitjana de 3,97 persones ateses al dia.

Així, s'ha multiplicat per set el nombre de persones beneficiades des de l'any 2016, el primer en què aquest servei d'atenció psicosocial permanent i immediat va entrar en funcionament, que cobreix 24 municipis de la metròpolis i un total de 990.000 habitant.



Des d'aleshores, l'augment de persones ateses ha estat notable tant en situacions d'urgència (114 persones l'any 2016 i 681 de gener a juliol del 2022) com d'emergència social (30 persones l'any 2016 i 154 de gener a juliol del 2022).

En el cas de les situacions d'urgència, el CUESB dona una resposta immediata en situacions de crisi social, és a dir, d'escassetat o de canvi brusc en la rutina diària de les persones. Un cop s'ha proporcionat l'atenció necessària, la persona o família es deriva a la xarxa de serveis socials municipals.



El cas de l'emergència social es dona quan una persona o una família ha estat víctima d'un incident crític, com per exemple un incendi. En aquests casos es proporciona l'ajuda necessària perquè les persones afectades puguin tornar a la normalitat al més aviat possible. Aquesta ajuda pot ser cobrint les necessitats bàsiques (menjar, allotjament, roba, medicació), o bé proporcionant suport psicològic i acompanyament.

Per a Guillem Espriu, cap de Polítiques Socials de l'AMB, l'augment d'intervencions i de persones ateses "es deu a que els municipis coneixen cada vegada millor el funcionament del servei i saben quan poden activar-lo, ja que està disponible 24 hores al dia, 365 dies a l'any".

Intervencions per municipis

Segons les intervencions realitzades del gener fins al juliol de 2022, de les 354 urgències ateses, els municipis que sumen més atencions són Badalona (93), Santa Coloma de Gramenet (81) i Cornellà de Llobregat (53). De les 17 emergències socials ateses, els municipis que sumen més atencions tornen a ser Santa Coloma de Gramenet (7) i Badalona (5).