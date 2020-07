El Centre d’Estudis de Temes Contemporanis analitza el conflicte Catalunya-Espanya amb més de 50 veus

Daniel Innerarity, Jordi Cuixart, Tània Verge, Jordi Sànchez, Xavier Domènech, Marta Pascal, José María Lassalle, Marina Llansana, Roger Palà, Francesc-Marc Àlvaro, Astrid Barrio, Quim Arrufat o Laia Balcells són alguns dels gairebé 50 autors i autores que participaran en el dossier especial Catalunya-Espanya: del conflicte al diàleg polític?, una iniciativa que es presenta avui i que ha posat en marxa el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) per mitjà de la seva publicació, la revista IDEES.



El dossier busca agrupar "diferents angles i perspectives sobre el que ha succeït en els últims anys, a la vegada que vol reunir de manera transversal diverses mirades de l’espectre polític, defugint els lideratges de primera línia", explica el politòleg i jurista Pere Almeda, director del CETC i de la revista IDEES, que ha impulsat la concepció d’aquest projecte. "Volem obrir la porta perquè es produeixi un debat urgent i imprescindible, i el plantegem d’acord amb la complexitat del conflicte, que no és poca. Busquem una mirada més reflexiva, amb una certa distància i la capacitat de tenir una visió crítica en tots els àmbits", afirma Almeda.



El projecte Catalunya-Espanya: del conflicte al diàleg polític? es presentarà avui, dimarts 14 de juliol, a les 12 del migdia, en un debat virtual a través de Youtube on hi participaran tots els coordinadors i coordinadores de la iniciativa. Jordi Muñoz, politòleg i professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, serà l’encarregat d’aportar les reflexions del debat dins de l’independentisme; la politòloga Gemma Ubasart i el filòleg i escriptor Jordi Amat, per la seva banda, parlaran sobre el debat a Catalunya. Finalment, el politòleg i professor de la UNED, César Colino, i l’investigador del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, hi aportaran la visió de la discussió que es produeix en l’àmbit de tot l’Estat. El debat estarà moderat per Pere Almeda.

Quatre grans eixos

El projecte Catalunya-Espanya: del conflicte al diàleg polític? es publicarà en format digital a la revista IDEES i s’allargarà durant diversos mesos, amb entregues graduals que aniran incorporant noves aportacions cada mes, fins a finals d’any. Alhora, anirà acompanyat d’un seguit d’activitats i debats que tindran lloc a Barcelona i a Madrid. El projecte s’estructura en quatre grans eixos d’anàlisi: el debat dins l’independentisme, el debat a Catalunya, el debat a l’Estat i el debat des de la dimensió europea i internacional.



Els autors i autores que hi participen analitzaran els esdeveniments dels darrers anys des de visions molt diverses amb un doble objectiu: "d’una banda, fer una diagnosi plural del que ha succeït en els darrers anys i, de l’altra, orientar la reflexió de cara al futur per entendre quines són les propostes i vies alternatives plausibles que han d’alimentar un diàleg polític urgent i necessari". Segons Almeda, "no volem fer una sola diagnosi, sinó incloure les diverses veus que s’han de tenir en compte". Històricament, el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, fundat l’any 1989, ja havia analitzat aspectes diversos de la relació Catalunya – Espanya.

Esforç de pluralitat

Entre les persones que participaran en aquest dossier hi ha perfils molt diversos i amb visions contraposades: des de referents polítics i teòrics dins de l’àmbit de l’independentisme fins a investigadors, politòlegs i professors d’arreu de l’Estat. Aquest és, segons el director del CETC, el valor afegir del projecte, que s’ha esforçat per garantir una pluralitat de visions. "Fins ara, no hi ha hagut gaires esforços sistemàtics d’intentar reunir diferents perspectives", subratlla Almeda. "El conflicte s’ha abordat molt parcialment des de cada sector. En els últims anys el debat ha estat molt sobrecarregat, i a l’hora de fer-ne una anàlisi en profunditat encara ens trobem enmig del xoc traumàtic", assegura. No obstant això, remarca que "el projecte no neix des d’una voluntat d’equidistància, sinó des de la idea bàsica de la democràcia i l’intercanvi d’opinions i visions plurals".



En l’àmbit del debat dins l’independentisme, hi participaran Francesc-Marc Àlvaro, Marta Pascal, Pere Martí, Jordi Graupera, Maria Vila, Mireia Vehí, Albert Noguera, Xavier Godàs, Sara Bailac, Marina Llansana, Xavier Antich, Lluís Pérez, Roger Palà, Marc Sanjaume i Laia Balcells. Pel que fa al debat a Catalunya, es comptarà amb les reflexions d’Astrid Barrio, Tània Verge, Xavier Domènech, Jordi Cuixart, Antoni Castells, Marina Subirats, Jordi Sànchez, Quim Arrufat, Sònia Andolz, Josep M. Vallès, Xavier Arbós, Mercè Barceló, Joan Ridao, Maite Vilalta, Marc Arza, Carol Galais i Félix Ovejero. Finalment, per abordar el debat al conjunt de l’Estat, hi haurà Eliseo Aja Fernández, Manuel Jesús Arias Maldonado, Jose Fernandez-Albertos, Rocío Martinez-Sampere, Daniel Innerarity Grau, José María Lasalle Ruiz, Aurora Nacarino-Brabo, Juan Claudio de Ramón Jacob-Ernst, Lucía Payero López, Ramón Maiz Suárez, Ignacio Sánchez-Cuenca Rodríguez i Francisco Javier Zarzalejos Nieto.