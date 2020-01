El Centre LGTBI de Barcelona tanca el seu primer any amb més de 20.000 visites

El Centre LGTBI de Barcelona celebra el seu primer aniversari com a equipament municipal de referència pel col·lectiu. Aniversari que també ve acompanyat d'un tèrbol record, el de l'atac feixista que va rebre l'edifici just després de ser inaugurat. "Les primeres notícies que rebíem del Centre eren les de l'atac feixista que va trencar la porta. Això només va fer que revolucionar el barri i que se sentís encara més seu el centre", ha reivindicat la regidora de Feminismes i LGTB de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez.



En una roda de premsa, el president del Centre LGTBI, Andreu Agustín, i el portaveu de la Plataforma d'Entitats LGTB de Catalunya, Joaquim Roqueta, han valorat juntament amb la regidora el balanç d'activitats i atencions dutes a terme des de l'equipament. Més de 20.000 persones han passat per aquestes instal·lacions a tocar de l'avinguda Paral·lel, que ha acollit tota mena d'activitats d'oci i debat polític entorn de les necessitats del col·lectiu, i que ara celebrarà una festa el 18 de gener als equipaments i al carrer Comte Borrell.



Pel que fa a l'atenció directa a les necessitats del col·lectiu, tan Roqueta com Agustín afirmen haver rebut més de 3.100 peticions d'informació. "El 48% d'aquestes consultes s'han fet presencialment, un fet que demostra la necessitat de visibilitzar-se i de socialitzar del col·lectiu", ha assegurat el president. Del total, unes 309 persones han estat ateses amb els mateixos recursos del centre mitjançant el Servei d'Acollida, mentre que la resta han estat derivats cap a altres equipaments.



"Des d'un primer moment, hem volgut que fos un centre obert, que arribés a una quantitat de públics diversos, que celebrés la diversitat com ho hem fet els darrers anys a la ciutat de Barcelona", ha afirmat Pérez. En aquesta línia, la regidora ha reivindicat la diversitat en el perfil de persones ateses pel Centre, amb un 49% d'homes cis atesos, un 30% de dones cis, un 19% de dones trans, un 7% d'homes trans i un 2% de persones de gènere no binari. "Ens semblen unes xifres força equitatives pel que fa a identitats de gènere", deia Pérez.



Tanmateix, els responsables del Centre han reconegut les dificultats per arribar al públic de més avançada edat: "Hem de fer una diagnosi de quina és la realitat de les persones grans LGTBI a Barcelona i donar-hi resposta", ha explicat Agustín. Un 25% de les persones que han rebut una assistència a l'equipament tenien entre 31 i 40 anys i un 20% en tenien entre 26 i 30, mentre que les persones majors de 65 anys només representen el 3% dels atesos.



Tal com ha reivindicat Roquetes, la constitució del Centre ha estat una de les demandes principals d'algunes de les entitats LGTBI més antigues de la ciutat: "Feia més de 40 anys que lluitàvem pels nostres drets i ara hem pogut desenvolupar els nostres projectes de manera digna. Venim de reunir-nos a espais humits, a soterranis, a llocs complicats i a hores intempestives. Aquest centre significa una millora en la defensa dels nostres drets", ha assegurat.



Tanmateix, asseguren que hi ha deures pendents, com ara una millor atenció als refugiats i migrats LGTBI, o parlar de l'expulsió de joves del col·lectiu de casa seva quan surten de l'armari. Sobre les crítiques rebudes cap a l'equipament per la participació del Centre al Pride Barcelona per part d'alguns col·lectius, Roquetes ha reivindicat la visibilitat de l'esdeveniment i ha animat el debat sobre aquesta qüestió: "Hem d'arribar a molta gent i pretenem arribar a tot el col·lectiu LGTBI. Què millor que tenir un estand al Pride, sobretot quan volíem donar-nos a conèixer", deia l'activista. "Preferim que aquest debat es doni dins d'aquestes parets sense censura. L'Ajuntament participa del Pride, igual que a un munt d'espais", explicava Pérez.

Més recursos per a les persones trans

El president del Centre ha aprofitat aquest aniversari per anunciar un nou programa d'acompanyament per a persones trans: "El servei d'assessoria jurídica per a les persones trans va començar al juny, així que entenem que aquest any incrementarem el nombre d'atencions", explica Agustín.



Segons ha explicat ell mateix, el servei d'atenció psicològica amb el qual compta ara mateix l'equipament s'ampliarà, i les persones trans podran tenir accés a un programa d'itineraris personalitzats: "Posarem en marxa trobades mensuals per a totes les edats i tallers d'autoestima corporal per defugir de la idea que existeix el cos equivocat". En paraules d'Agustín, l'objectiu del projecte és buscar els recursos necessaris per a cada persona, ja siguin interns del Centre o a altres administracions.



D'altra banda, també s'activaran contactes amb altres serveis municipals ja existents, com ara el programa Trans Ocupació de Barcelona Activa per combatre l'atur de les persones trans. "Volem ser el primer equipament municipal de referència d'acompanyament no medicalitzat per a persones trans".