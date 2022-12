El centre Plural de masculinitats tanca el primer any amb més de 2.800 usuaris

Revisar els models patriarcals masculins és una necessitat de la nostra societat per tal d'erradicar la violència de gènere. I és per això que es va crear el centre Plural de masculinitats a Barcelona, que tanca el seu primer any d'activitat amb un balanç de 2.861 usuaris i 280 sessions des de la seva inauguració l'octubre de 2021.

Aquest equipament municipal, dirigit a la població masculina, centra el seu treball a potenciar models de relació més oberts, respectuosos i saludables envers les dones, i també imparteix formacions orientades a fomentar l'empatia i la convivència amb qualsevol persona del nostre voltant.

En aquest sentit, les activitats que han tingut més participació han sigut les que s'han centrat en les cures i la criança, juntament amb el de revisió de models de masculinitats. També hi ha hagut una gran part dels usuaris del centre que han desenvolupat activitats que treballen en l'abandonament de qualsevol tipus de violència.

Pel centre hi han passat homes de totes les edats residents, sobretot, a Barcelona, però la mitjana que s'ha registrat ha sigut de 37 anys. Segons l'Ajuntament de Barcelona, el 60% de les persones que han participat en les activitats era la primera vegada que en feien una sobre masculinitats, un fet que demostra que la feina en aquest camp encara no està molt estesa.

En total, el centre Plural ha programat al llarg del seu primer any de vida 67 activitats de sensibilització on han participat un total de 1.576 persones. Pel que fa al programa d'atenció a les violències, s'han atès a 482 homes i s'han fet més de 1.600 atencions voluntàries i més de 100 de grupals.