Cercaviles, espectacles i un fira gastronòmica: totes les activitats per celebrar l'any nou xinès a Barcelona

Aquest cap de setmana té lloc una de les cites més especials del calendari xinès, el cap d'any, una tradició mil·lenària que no cal viatjar fins al continent asiàtic per viure. Les principals capitals del món organitzen concerts, taules rodones, tallers, degustacions i cercaviles per donar la benvinguda al 4721, l'any del conill.

A Barcelona, l'Ajuntament i l'Associació d'Artistes Huaxing, amb la col·laboració de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Casa Àsia i el Consolat General de la RP Xina a Barcelona s'encarreguen d'organitzar les festes de l'Any Nou xinès. T'expliquem totes les activitats que s'han organitzat a la Ciutat Comtal, on hi viuen al voltant de 22.000 persones d'origen xinès. Deixa't seduir per la cultura xinesa.

El diumenge 22 de gener del 2023 comença oficialment l'any xinès, el dia abans, però el dissabte, els carrers de Barcelona ja celebren la festivitat. El centre neuràlgic de la festa seran un any més els entorns del Parc de l'Estació del Nord, el passeig de Lluís Companys i l'Arc de Triomf. El tradicional toc del "Gong", a les 11:00 hores, marcarà l'inici de les celebracions a les quals està prevista la participació de la cònsol general adjunta de la República Popular de la Xina, Cijun Lu, entre altres autoritats.

Una gran desfilada a l'Eixample

Aquest any la festivitat recupera la gran desfilada pels carrers del districte de l'Eixample, que s'havia deixat de fer amb motiu de les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid-19. Així doncs, després del toc del Gong s'iniciarà un itinerari des del Parc de l'Estació del Nord, passant per avinguda Vilanova, els carrers Ribes, Nàpols, Ausiàs March, passeig de Sant Joan, fins arribar a l'escenari de l'Arc de Triomf.

En aquest escenari tindrà lloc l'espectacle amb el qual es tancarà la festa matinal i diverses activitats culturals durant tota la tarda. Al mateix temps, i durant tota la jornada, es desenvoluparà la fira cultural i gastronòmica d'agermanament de les tradicions d'occident i orient, al passeig de Lluís Companys.

Les celebracions de l'any nou xinès s'allarguen durant 15 dies i que cada dia té un significat diferent. Així doncs, el programa d'activitats va més enllà d'aquest cap de setmana i dura fins al 4 de febrer. Durant aquest període de temps s'organitzen conferències de cal·ligrafia i pintura xinesa, sessions de contes, classes gratuïtes d'introducció al xinès, karaokes, rutes a peu mostrant la Barcelona més xinesa, entre d'altres.