El certificat COVID digital de la UE permet viatjar entre els estats membres de la Unió Europea (UE) i també és imprescindible a Catalunya per accedir a determinats espais com els locals d’oci nocturn, festivals de música a peu dret en interiors i en les celebracions en hotels i restaurants en què es balli en recintes tancats. Properament, serà necessari als interiors de bars i restaurants, als gimnasos i centres esportius i a les residències de gent gran com a resposta a l’increment de la incidència de la COVID-19 dels últims dies.



És important recordar que l’ús de la mascareta és obligatòria a tots els espais interiors, excepte en el moment de menjar o beure, i en els espais exteriors si no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat.



Tres tipus de certificat digital COVID

Hi ha tres tipus de certificats digitals COVID de la UE, igualment vàlids:



-Si s’està vacunat contra la COVID-19

-Si s’ha passat la COVID-19 en els últims 6 mesos i disposa d’una PCR positiva que consti al sistema de salut de Catalunya

-Si es disposa d’una prova diagnòstica negativa, TAR o PCR, en un centre autoritzat



1. Si la persona està vacunada contra la COVID-19, en aquest cas el document rep el nom de Certificat de vacunació contra la COVID-19. Els ciutadans poden descarregar-se aquest document si han completat la pauta de vacunació, amb les vacunes aprovades per la Unió Europea: Pfizer/BioNTech, Moderna/Lonza, Oxford/AstraZeneca o J&J/Janssen.



En cas de no estar vacunat, cal demanar dia i hora per a la vacuna a vacunacovidsalut.cat i citasalut.gencat.cat.



En cas de no estar vacunat, es poden demanar els altres dos certificats. Amb l’excepció dels menors de 12 anys, a qui no se’ls requereix cap certificat digital COVID per accedir a aquests recintes.



2. Si la persona ha passat la COVID-19 en els últims 6 mesos i disposa d’una PCR positiva que consti al sistema de salut de Catalunya podrà descarregar-se el Certificat de recuperació de la COVID-19.



Per obtenir-lo, ha de passar un mínim d’11 dies i un màxim de 180 dies des del resultat positiu per PCR de COVID-19.



Per directriu europea, el test ràpid antigènic (TAR) no té validesa per obtenir el certificat de recuperació de la COVID-19. Caldrà esperar 2 mesos des del diagnòstic positiu per rebre una dosi de vacuna i poder obtenir el Certificat de vacunació COVID-19.



3. Si es disposa d’una prova diagnòstica negativa s’obté el Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa. En aquest cas, cal un test d'antígens o PCR que es pot fer en qualsevol dels centres acreditats que apareixen en aquest enllaç https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/centres-acreditats/



Com es descarrega el certificat digital COVID de la UE?

Per descarregar el certificat o disposar-lo en format físic hi ha dues vies:

-Descarregar-se al mòbil l’aplicació de La Meva Salut o consultar lamevasalut.gencat.cat a l’ordinador. Una vegada dins d’aquest espai digital es pot obtenir a Vacunes i certificat COVID digital UE.



En cas de no estar donat d’alta a La Meva Salut es pot fer a través de la mateixa pàgina web, on a més s’explica els passos a seguir: lamevasalut.gencat.cat/alta



-També es pot adquirir en qualsevol web o app d’un servei públic de salut.

És important destacar que la web app per verificar el certificat digital COVID-19 funciona amb un lector de QR. Per tant el document vàlid per accedir a tots aquests espais és únicament el certificat digital COVID amb el codi QR i, per tant, no serà vàlid qualsevol altre document justificatiu de vacunació.



Les persones que no disposen de targeta sanitària del Sistema de Salut de Catalunya i per tant no tenen CIP, podran obtenir el certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa amb el seu DNI a través de https://certificatproves.catsalut.gencat.cat



Trobareu aquesta informació i respostes a altres preguntes freqüents a l’enllaç següent: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/