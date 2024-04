Chery fabricarà cotxes elèctrics a la Zona Franca de Barcelona 14 anys després del primer intent fallit

L'interès de l'automobilística xinesa Chery per instal·lar-se a Catalunya es remunta a l'any 2010. Després de diverses reunions a Barcelona i al país asiàtic i, quan estava a punt de tancar-se l'acord, l'anul·lació a última hora del viatge per part del llavors president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, va frustrar l'operació.

Ara, 14 anys després d'aquell moment, gairebé quatre de l'anunci de la marxa de Nissan a la Zona Franca i més de dos del tancament de la fàbrica, la companyia desembarca a Barcelona als terrenys que ha deixat la multinacional nipona. Ho farà després de l'acord amb EV Motors, de les quals depenen Btech i Ebro, per acoblar vehicles elèctrics de les marques Omoda i Ebro.

Tot i que de moment les primeres reaccions, tant polítiques com sindicals, van en la línia de defensar el projecte pel seu simbolisme en el camp de la recuperació del pes industrial a Catalunya i en el reforç del sector de l'automoció, els representants dels treballadors insisteixen en què la iniciativa ha d'aconseguir recol·locar els 300 antics empleats de Nissan, que estan pendents d'assignació, i els més de 600 que estan fent cursos de formació retribuïts, dels més de 2.500 que van ser acomiadats el 2021.

Ebro i Chery preveuen arribar a contractar 1.250 treballadors de l'antiga Nissan i a fabricar 150.000 vehicles l'any 2029

Aquest divendres, Ebro i Chery van formalitzar a la Zona Franca de Barcelona la seva aliança per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan, que ara serà coneguda com a Ebro Factory. Les dues empreses preveuen arribar a contractar 1.250 treballadors de l'antiga factoria i a fabricar 150.000 vehicles l'any 2029.

Els treballadors van explicar que estan pendents de reunir-se amb la direcció de la nova aliança en les pròximes setmanes per veure com es concreta l'acord, que suposa reactivar l'antiga fàbrica de Nissan gairebé tres anys després del tancament.

Des del sindicat Sigen-Sir USOC, Miguel Ruiz, qualifica de "gran notícia" l'acord, que "feia temps que somiàvem", però alhora alerta sobre la necessitat d'atendre el col·lectiu d'extreballadors de Nissan que esperen a ser contractats. "Hem de saber si la càrrega de treball serà suficient per recuperar els llocs de feina perduts. Desitgem que es completi el procés de reindustrialització iniciat amb el tancament de Nissan l'any 2020 i que no s'oblidin de l'activitat de la planta de Montcada i Reixac".

Per a Ruiz, el fet que Chery hagi escollit Barcelona com el lloc per ubicar la seva primera factoria fora de la Xina, "demostra que la plantilla estava preparada per a continuar en el sector de l'automoció". La companyia es convertirà en la primera firma fabricant de cotxes xinesos que produirà vehicles a l'Estat espanyol.

Una vegada han culminat les negociacions, que es van iniciar en el moment que Nissan va anunciar el tancament de la planta de la Zona Franca, una de les incògnites pendents és el futur dels treballadors. En aquest sentit, Roberto Carlos Pacheco, portaveu de CCOO al hub de mobilitat que gestiona la nova iniciativa industrial, assegura que "continuarem lluitant perquè el miler de treballadors sense una assignació clara entrin en el procés i es completi la reindustrialització de l'activitat".

Preocupació dels fabricants

Després de la confirmació de l'aterratge de Chery a Catalunya, els fabricants ja han mostrat els primers signes d'inquietud. Així, Faconauto, la patronal dels concessionaris d'automoció, recorda que empreses com la xinesa "ofereixen cotxes a un preu competitiu, aprofitant un nínxol de mercat que no està cobert per les marques tradicionals, el que pot produir una caiguda del valor dels vehicles".

Aquest fet, segons afegeix Faconauto, serveix com a porta d'entrada a Catalunya i a l'Estat espanyol. A més, precisen que Chery és una companyia que compta amb l'avantatge competitiu respecte a altres establertes aquí d'haver nascut totalment elèctrica sense necessitat d'adaptar els seus processos productius.

Chery és l'exportador principal de cotxes fabricats a la Xina, assolint el 2023 les 930.000 unitats

A la Zona Franca, Chery produirà el model Omoda 5, un vehicle esportiu utilitari, el que es coneix com a SUV, que actualment es ven en combustió de benzina, però que tindrà la seva versió elèctrica. Omoda esdevé la filial de Chery que operarà i comercialitzarà les seves unitats a l'Estat espanyol, desembarcant primer a Catalunya.

Inicialment, la companyia preveu donar feina a un miler de treballadors, tot i que la xifra encara s'ha de concretar, així com el procés per recol·locar els antics empleats de Nissan. Segons les estadístiques, Chery és l'exportador principal de cotxes fabricats a la Xina, assolint el 2023 les 930.000 unitats, un 71% més que l'any 2022.

Després d'una reunió celebrada el dimecres 17 d'abril entre el Ministeri d'Indústria, la Generalitat de Catalunya i les cúpules directives de Chery i de la catalana EV-Motors Ebro, totes les parts van mostrar la seva satisfacció pel pacte. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va manifestar que "l'acord més que culminar la feina el que ens fa és posar un exemple del camí que hem de seguir en el futur". Per la seva banda, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, va precisar que "l'operació serveix per reforçar la posició d'Espanya i Catalunya al sector automobilístic europeu".

El moviment pel qual l'empresa xinesa s'instal·larà a la capital catalana pot suposar la consolidació del Port de Barcelona com un pol europeu pels vehicles elèctrics xinesos. De fet, l'any passat, la importació i exportació de vehicles a la infraestructura es va incrementar un 33%. L'aportació principal a aquest segment va ser l'arribada de cotxes des de la Xina, trànsit que va augmentar un 54%. De fet, els elèctrics ja suposen una de cada tres importacions de cotxes, dels quals el 90% procedeixen del país asiàtic.

L'acord suposa, per un costat, el punt final en el procés de negociació, però alhora obre un període d'interrogants sobre el calendari per l'obertura efectiva i real de la nova planta de Chery, la integració de la plantilla que formava part de Nissan i el paper d'aquesta iniciativa en la recuperació del pes que havia tingut la indústria en l'economia catalana, un trajecte, el de la reindustrialització amb caràcter sostenible, que encara té un llarg camí a recórrer.