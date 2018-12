Cimera entre governs o reunió de presidents?

La guerra de la imatge, els símbols, els significats i els missatges va començar a lliurar-se hores abans de la reunió entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; i el president de la Generalitat, Quim Torra, amb els comunicats emesos per informar de la trobada pel Govern català i la Moncloa.



En el primer, s'encapçala l'escrit dient: "Els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez encapçalaran avui la cimera conocada entre els governs català i espanyol", mentre que a l'emès per l'Executiu espanyol es llegeix: "El president del Govern es reuneix amb el president de la Generalitat de Catalunya".

En el comunicat de la Moncloa, a més, es precisa que "paral·lelament" la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo; i la ministra de Política Territorial, Mertitxell Batet, celebraran reunions amb "els seus interlocutors habituals" de la Generalitat. Les dues notes reflecteixen la tensió viscuda entre els dos governs per la fórmula de concretar una trobada entre Sánchez i Torra, emmarcada en la reunió del Consell de Ministres que se celebrarà aquest divendres a Barcelona.



La Generalitat, des del principi, va demanar una reunió entre tots dos governs, al que es va oposar radicalment l'Executiu de Pedro Sánchez. I, posteriorment, va posar sobre la taula que a la trobada entre presidents l'acompanyessin reunions entre altres ministres.



La vicepresidenta Calvo va estar negociant tota la setmana aquesta segona fórmula, per concretar-la finalment en dues reunions: la de la vicepresidenta amb el seu homòleg català, i la de la ministra Batet amb la consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi.



Segons fonts consultades, des del Govern català es va intentar una reuión amb més ministres. En aquest sentit, hi havia especial interès en la presència de la titular de Justícia, María Dolores Delgado, amb la voluntat d'abordar l'assumpte dels presos independentistes, però el Govern central es va negar arotund a aquesta possibilitat.



La trobada al Palau de Pedralbe està prevista a les 19:00 hores d'aquest dijous i no està prevista la compareixença davant la premsa dels dos presidents. Segons informa Marià de Delàs, la trobada una certa sensació de desorganització i improvisació, com mostra una sala de premsa que no està en condicions.