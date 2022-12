La Cimera de Montreal acorda protegir almenys el 30% de la superfície del planeta per preservar la biodiversitat

Protegir almenys el 30% de la superfície del planeta per preservar la biodiversitat abans de l'any 2030. Aquest és el principal compromís a què han arribat les delegacions dels 196 països participants a la Conferència de Nacions Unides sobre Biodiversitat de Montreal -Quebec-, la COP15. Però no és l'únic.

Els signants de l'acord garantiran que les zones dedicades a l'agricultura, l'aqüicultura, la pesca i la silvicultura es gestionin de manera sostenible, amb un increment substancial de l'ús de pràctiques respectuoses amb la biodiversitat i es restauraran el 30% dels ecosistemes degradats com mínim.



L'acord assolit aquest dilluns a la matinada hora local, segons recull Efe, conté també el compromís d'actuar a terra i mar perquè la pèrdua de zones de gran importància per a la biodiversitat, inclosos els ecosistemes d'alta integritat ecològica, s'aproximi a zero per al 2030. Un pla que cal dur a terme respectant els drets de pobles indígenes i comunitats locals.

El text final estableix quatre fites al 2050 i 23 objectius al 2030 per aconseguir-les, uns punts que formen part de l'esborrany proposat per la presidència xinesa de la COP15. L'objectiu ara és establir una guia per revertir la pèrdua de biodiversitat i que estigui al camí de la recuperació en benefici de tots, ha subratllat el ministre xinès de Medi Ambient, Huang Runqiu, durant el plenari final.

Es mobilitzaran almenys 200.000 milions de dòlars anuals per assolir els objectius

Per finançar la restauració i la protecció de la biodiversitat es mobilitzaran el 2030, via accions nacionals i internacionals, almenys 200.000 milions de dòlars l'any, procedents tant de fonts públiques com privades. En paral·lel, els països més rics proporcionaran almenys 20.000 milions l'any segons els objectius fixats per al 2025 i 30.000 milions l'any segons els objectius fixats per al 2030 als països en vies de desenvolupament per a la preservació de la naturalesa.

Així mateix, les parts també es comprometen a reduir a la meitat l'excés de nutrients i el risc global que suposen els pesticides i els productes químics altament perillosos el 2030. A més, els països han acordat treballar per suprimir progressivament o reformar subvencions que perjudiquen la biodiversitat en, almenys, 500.000 milions de dòlars l'any, alhora que augmentaran els incentius per a la conservació i l'ús sostenible de la mateixa.



Altres punts de l'acord van des de prevenir l'arribada d'espècies exòtiques invasores i dificultar-ne l'establiment a les diferents zones geogràfiques, fins a la reducció a la meitat del malbaratament alimentari i la rebaixa significativa del consum excessiu i la generació de residus. El text inclou també exigir a les grans empreses i institucions financeres que controlin, avaluïn i divulguin els seus riscos, dependències i impactes sobre la biodiversitat.

Metes per a 2050

Entre les metes fixades a llarg termini hi ha el pla per aturar l'extinció induïda per l'home de les espècies amenaçades i reduir deu vegades la taxa d'extinció i el risc d'extinció de totes les espècies.



A més, per complir aquests objectius es procurarà repartir de manera justa i equitativa els beneficis derivats de l'ús dels recursos amb els pobles indígenes i les comunitats locals, i, en paral·lel, utilitzar els seus coneixements per contribuir a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat.