Cimera entre Puigdemont i Ortuzar per analitzar el panorama polític a l'Estat

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el president del PNB, Andoni Ortuzar, han mantingut una trobada aquest divendres a Waterloo. L'objectiu ha estat "estrènyer relacions i analitzar el complex panorama polític que les eleccions del 23-J han deixat a l'Estat espanyol", segons apunta el comunicat conjunt de Junts per Catalunya i la formació basca.

Ortuzar i Puigdemont "han compartit posicions i expectatives" de cara al procés d'investidura, sempre segons la citada font. La reunió ha durat unes dues hores i mitja, i també hi ha participat el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el responsable d'Organització del PNB, Joseba Aurrekoetxea.

Les dues parts han coincidit a apuntar que s'ha tractat d'una trobada "cordial i profitosa", en la qual s'ha parlat de "com intensificar i optimitzar les relacions entre els dos partits i entre Catalunya i Euskadi". Ha estat la primera trobada oficial entre Puigdemont i Ortuzar, en el marc dels "contactes periòdics" que mantenen les dues formacions.

El comunicat destaca que "també s'ha analitzat la conjuntura política actual" en un moment en què "els dos partits juguen un paper clau davant una eventual negociació per a la investidura que encara no ha començat". El PNB ha afegit al seu comunicat que tenia apuntada a l'agenda la visita a Waterloo "des de fa temps".

I és que tot plegat arriba a onze dies del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que previsiblement serà fallida per manca de suports, ja que el PNB nega cap possibilitat d'una entesa en una equació on hi hagi Vox. El següent pas seria un possible encàrrec de formació de govern a Pedro Sánchez: el líder del PSOE necessitaria acord amb Junts i el PNB, a més d'ERC.