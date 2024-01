Cinc fruites i cinc verdures de temporada per aquest gener

Probablement, llegiu aquestes línies rebotits dels àpats nadalencs. Per això, més que mai, és una bona opció apostar per vegetals, fruites, verdures i hortalisses que ens aporten molts beneficis enmig d'una dieta equilibrada.

Com sempre, els productes sempre són millors si són de proximitat i temporada, si és que una cosa no porta a l'altra. Per això, us proposem cinc fruites i cinc verdures i hortalisses que es troben de temporada al gener, i que ens ajudaràn a recuperar-nos dels excessos nadalencs.

5 verdures i hortalisses pel gener

Calçot

Ja fa un grapat de setmanes que trobem calçots, per bé que ara arrenquen els mesos més forts de recol·lecció i consum. Es tracta d'una espècie de ceba tendra, que destaca per tenir un bulb més petit. Valls és el referent d'aquest producte, amb la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i celebrant la Gran Festa de la Calçotada cada últim diumenge de gener, amb els seus corresponents concursos. És ideal gràcies a les vitamines i minerals que ens aporta, ideals per a l'hivern, així com pels seus efectes depuratius sobre el sistema digestiu i renal.

El més comú és menjar-lo cuit a la flama, cremant la part exterior com si fos una escalivada, però també aconseguirem bons resultats al forn. En una tradicional calçotada, s'acostuma a acompanyar de salsa romesco o salsa de calçots. Però cert és que els calçots també es poden utilitzar perfectament per qualsevol altra elaboració, de la mateixa manera que faríem servir qualsevol altra ceba, en un sofregit, una truita…

La localidad tarraconense elabora toda una jornada de gastronomía y fiesta en torno al calçot.

Carxofa

La carxofa és una hortalissa que està esgotant la temporada, i que es conrea especialment en zones costaneres, com al Baix Llobregat, a casa nostra amb la coneguda carxofa del Prat, o al Delta de l'Ebre, amb la carxofa del Baix Ebre i Montsià. La varietat més conreada és la blanca de Tudela, que presenta una forma ovalada, un aspecte compacte i un color verd intens. Destaquen les seves vitamines, poques calories i les propietats diürètiques, sent bona per als problemes digestius i metabòlics, aixi com per controlar el colesterol gràcies a l'aportació en fibra.

A la cuina la podem incorporar a mil i un llocs, la podem fer confitada, a la brasa o al forn, arrebossada, fent xips... o com a protagonista d'una truita! Altres de les opcions més habituals i aclamades són les cremes de carxofes, les carxofes fregides o un arròs cremós amb aquesta hortalissa tan preuada. S'utilitza més habitualment el seu cor, però amb una bona cocció també es poden utilitzar les fulles exteriors.

All tendre

En aquest cas parlen d'un ingredient que podem trobar tot l'any en bones condicions, per bé que els millors exemplars d'all tendre s'associen tradicionalment en aquesta època de l'any més freda. De fet, és ideal ara també perquè ens pot ser útil contra els refredats, amb propietats balsàmiques i expectorants, i que sempre s'ha considerat un antibiòtic natural. És la mateixa planta que l'all, abans que es formi la cabeça, recollida en fase de desenvolupament.

Té un gust molt similar a l'all, per bé que més suau, la qual cosa s'obre un gran ventall d'aplicacions. Un plat icònic on és protagonista és la truita d'alls tendres, perquè ens dona una textura diferent i particular, alhora que el seu gust no és invasiu en excés. El podem afegir en qualsevol guisat, remenat, llegums, amanides… i experimentar sense por amb la seva versatilitat.

Fava tendra

Per bé que a la primavera es troben en el seu moment d'esplendor, comencem a tenir les primeres faves tendres. És un d'aquells vegetals que els entusiastes defensen amb fervor. Podem fer-les servir com a protagonistes de plats de carn, ofegades, amb una mica de ceba, simplement saltades… o les mítiques faves a la catalana.

Les faves tendres destaquen per la seva quantitat d'aigua i les poques calories, així com especialment les quantitats ressenyables de proteïnes i fibra. Destaquen també per les vitamines del grup B, alhora que tenen ferro, magnesi i zinc. Serveixen com a potent antioxidant i ajuden a reduir el colesterol, i també es consideren un possible anticancerígen.

Pèsol

I si parlem de vegetals amb fans radicals, hem de parlar dels pèsols, que també trobem ja de temporada, i que s'allargaran fins a la primavera. Parlem de la llavor de la planta de la família de les lleguminoses, uns grans verds i tendres que quan son fresc li donen unes característiques úniques. El més tradicional a la cuina és bullir-los, però també els podem saltar en una paella tapada, ofegant-los i fent-los al vapor. Poden ser ingredient principal, fent una crema, amb ceba, cansalada o embotit… però també acompanyament, com en un arròs o unes mandonguilles.

Pèsols en una beina. — Generalitat de Catalunya

Els pèsols han estat conreats des de fa més de cinc mil anys al nostre continent i a Catalunya hi ha un autèntic rei, el pèsol del Maresme, de la varietat garrofal, per bé que també es fan pèsols de qualitat en altres indrets. Aquesta lleguminosa destaca per la seva quantitat de vitamines i minerals, que ens ajuden al bon funcionament del sistema nerviós. Alguns estudis també els vinculen com a una ajuda contra el nerviosisme i a favor de la positivitat.

5 fruites pel gener

Clementina

Arranquem amb les fruites per parlar d'un cítric, ja que ens trobem al bell mig de la temporada de molts d'aquests aliments. Podem considerar que la clementina hibrida la taronja i la mandarina, per bé que és una varietat d'aquesta última. Un aliment molt gustós, amb pell fina i color intens, que li dona característiques especials. Les de les Terres de l'Ebre són especialment aclamades.

Destaca especialment gràcies a la seva vitamina C, que comparteix amb la resta de cítrics, i que especialment ens ajuda a combatre refredats en una època de l'any que en som molt propensos: en conté uns 30 mg. No només la podem menjar crua i freda, sinó que la podem mesclar amb altres aliments, sigui per decorar plats o fins i tot en guisats.

Detall d'una caixa de mandarines clementines. — Jordi Marsal / ACN

Llimona

Parlem ara d'una altra fuita tradicionalment considerada remeiera i medicinal, coneguda en aquest sentit a casa nostra des de fa segles. El més rellevant de la llimona és el seu alt contingut en vitamina C i especialment pels seus antioxidants, els bioflavonoides i els betacarotens. Així també ens pot servir tant per un mal de coll com per millorar la circulació sanguínia, reduir el colesterol o evitar la formació de pedres als ronyons.

A la cuina té mil i aplicacions. El seu suc ens pot ajudar a refrescar molts plats, com vinagretes per amanides. Però també té molta importància en plats principals, com podrien ser peixos o un pollastre a la llimona. A més, és un ingredient ideal per a moltes postres, donant un punt refrescant ideal per a qualsevol fi d'àpat.

Pera

De les diverses varietats de pera que trobem al mercat, n'hi ha varies en un bon moment de maduració. Aquesta fruita destaca per la seva quantitat d'aigua i poques calories. La pera té especialment també minerals i vitamines, així com molta fibra soluble. Això li dona un efecte saciant i regulador intestinal, entre altres dels seus beneficis.

A més del consum natural i en cru, les podem fer protagonistes d'una elaboració culinària, de les peres al forn, a les peres al vi, passant per una melmelada o compota. Però és que també són ideals per fer de contrapunt amb els greixos, com un ànec amb peres, o introduir en guisats, entre altres plats. La seva versatilitat a la cuina és més de la que a priori puguem pensar.

Taronja

Ideals per aquests temps de constipats també són les taronges d'hiverns, la joia de la corona dels cítrics per a molts, que a casa nostra és referent al País Valencià. A més dels seus beneficis coneguts que ja hem comentat gràcies als més de 50 mg de vitamina C per cada 100 g, la taronja també millora la circulació i a prevenir malalties cardiovasculars. Destaquen especialment les vitamines del grup B i també vitamina A.

El suc de taronja, una de les millors opcions i que agrada pràcticament a tots els públics. També és un berenar o unes postres ideals, sigui en un pastís, una compota o melmelada, amb una mica de sucre o marcada a la planxa… També la podeu posar als plats salats sense por, des d'una amanida a un marinat, passant per un pollastre rostit o un guisat.

Carabassa

El gener encara és un bon moment per obtenir carabasses de proximitat a Catalunya, per bé que ja ens trobem al final i és un fruit que habitualment relacionem a la tardor, potser també pel Halloween americà. A casa nostra es cultiva especialment a l'Alt Empordà, però també al Baix Ebre, Baix Camp i el Pla d'Urgell.

Carabassa. — Susane Jutzeler/Pixabay

Aquesta fruita està composta principalment d'aigua, i destaca per ser rica en fibra, vitamines i minerals. Especialment remarcables són els betacarotens (provitamina A), que li donen el color taronja. A la cuina en podem fer mil i una coses, de sopes a purés, passat per usar-la estofada en guisats o fregida com si fos una patata, així com ratllar-la en una amanida o apostar pel seu dolç i fer confitures o pastissos.