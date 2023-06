Una cinquantena de dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal al Pont d'Armentera

Fins a 53 dotacions dels Bombers de la Generalitat, de les quals 12 aèries, treballen des d'aquest dilluns al migdia en un incendi al Pont d'Armentera, a l'Alt Camp. Segons les primeres estimacions dels Agents Rurals, el foc afecta aproximadament 18 hectàrees, la majoria d'elles forestals.

L'incendi ha començat en uns terrenys agrícoles i després ha passat a massa forestal. El nucli urbà que queda a uns 400 metres del flanc esquerre, on els Bombers concentren els esforços, no està afectat perquè el foc propaga en sentit contrari. De moment no hi ha ordre de confinament.

Els Bombers han rebut l'avís a les 12:21 hores. Protecció Civil ha activat en estat d'alerta el pla Infocat per l'incendi.