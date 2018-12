Circ nu a Nou Barris

Nu és un espectacle que vol mostrar el truc i despullar l'exercici del circ fins a quedar‐se només amb el més essencial, fins a arribar a l'absurd. "No es tracta d'un exercici de puresa, és més aviat un diàleg entre el dins i el fora, l'intern i l'extern de l'escena", matisa el seu director, Quim Girón, que afegeix: "Nu és un espectacle de circ que vol parlar amb senzillesa i transparència de les relacions humanes a partir d'objectes quotidians". Objectes quotidians de colors llampants que en contacte amb els cossos dels personatges creen situacions plenes d'humor, màgia i poesia.



D'Animal Religion, una de les companyies més punteres del circ contemporani català - seus són els muntatges Chicken Legz o Indomador- , Quim Girón hi bolca la inspiració del moviment animal i els paisatges que remeten a la natura. "En definitiva el contrast entre els objectes naturals l'artista de circ" explica el creador.

Per a Giron aquesta no és la seva primera experiència amb el Circ d'Hivern, han passat 12 anys d'ençà que va formar part del muntatge Rodó on, segons el mateix artista, va ser el lloc on va descobrir que el circ podia ser un espai per desenvolupar-se de manera professional. "L'Ateneu de Nou Barris i l'Escola Rogelio Rivel m'han influenciat des del principi" relata "des de la instrucció i formació en la disciplina del circ, fins a veure el circ com una professió i un espai on exhibir i trobar intercanvis amb el públic"



I el públic serà una peça clau en aquest Nu, que l'artista planteja com un viatge on no és que despulli el circ dels elements que l'acompanyen - com poden ser els girs acrobàtics, el trapezi o el màstil- sinó que "es tracta de mostrar la persona de manera transparent, la part nua de l'intèrpret a sobre l'escenari, en connexió amb el públic". Una premissa que ja deixava entreveure a Indomador o a Tauromàquina i que ara tornarà a mostrar gràcies a la destressa de Joan Català (Pelat) o el talent de Anna Haro, també membre d’Animal Religion.

Aquesta ha estat una creació que combina equilibres elàstics, acrobàcia de caiguda, acrobàcia de dansa, suspensió capil·lar i manipulació d'objectes, i que vol seguir apostant per la transversalitat dins el circ contemporani. Si l'any passat el Corderos s.l introduien el text a Soterrani Còsmic, una proposta basada en la novel·la Guia del autoestopista galáctico i fa dos anys Invisibles ho feia amb la música en directe, enguany si sumen la música de Joan Cot i la dramatúrgia de Carlota Grau, demostrant que el circ no només són cabarets amb números sense connexió entre sí.



No obstant, pel director, el circ contemporani no és un gènere híbrid que s'apropia de característiques de la dansa, el teatre, la música o la literatura, per l'acròbata "el circ és el que neix del truc i l'intent de la persona per entendre la tensió de viure en un món nòmada i independent, una tensió des d'on l'artista fa servir les seves habilitats per sorprendre el públic".

Així, des de la senzillesa i la nuesa, aquest Circ d'Hivern es vol convertir de nou en la cita de Nadal més off de Barcelona. Circ lluny dels grans equipaments, als marges culturals i geogràfics de la ciutat. Des del seu naixement, ara fa 40 anys, l'Ateneu de 9 Barris ha funcionat com a projecte cultural on el circ és un dels eixos principals de la seva activitat. El projecte Circ d'Hivern va sorgir l'any 1996 amb la intenció de fomentar la creació de companyies estables professionals relacionades amb el circ i d'oferir propostes inèdites i de qualitat adreçades a tota mena d'espectadors a través d'una convocatòria pública.



Circ contemporani, per a tothom i despullat de pretensions. La nuesa del circ sense additius. Correu cap a Nou Barris! Salut, circ i bon nadal!