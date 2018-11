La principal plataforma del món de lloguer d'habitatges turístics, Airbnb, amb base als Estats Units, ha anunciat aquesta setmana que en els propers dies traurà dels seus llistats totes les cases de colons jueus situades a la Cisjordània ocupada, per considerar que l'ocupació israeliana constitueix una qüestió polèmica.

La decisió es produeix després d'una àmplia campanya dels palestins i de ciutadans de tot el món que han denunciat durant anys que els habitatges dels colons “promouen la discriminació estructural en terra robada als palestins i viola directament la llei internacional”.



Una de les iniciatives en aquest sentit ha reunit més de 150.000 signatures d'arreu el món, denunciant que Airbnb ha estat treient profit amb l'ocupació i amb la despossessió dels palestins durant anys.

Sarah Leah Whitson, de l'ONG Human Rights Watch, s'ha mostrat satisfeta amb la decisió i ha demanat a l'altra gran companyia del sector, Booking.com, que faci el mateix el més aviat possible. Human Rights Watch està ultimant un informe en el qual precisament denuncia que Airbnb i diferents companyies internacionals es beneficien de l'ocupació.

La mesura no tindrà moltes conseqüències pràctiques pels usuaris d'Airbnb ja que només afectarà a uns 200 habitatges que es troben als assentaments jueus i que es suprimiran del portal, segons les estimacions de la mateixa companyia, encara que es tracta d'una decisió que arrossega una significativa càrrega política i que altres companyies podrien imitar-la en el futur.



Els habitatges dels colons acostumen a ser llogades per jueus radicals que volen experiències fortes, o per cristians evangèlics, dels Estats Units i d'Israel.

Representants dels colons han dit que la mesura no tindrà grans conseqüències per a ells perquè substituiran el portal de Airbnb per altres portals. La notícia, però, és una victòria pels palestins, i especialment pel moviment BDS (Boicot, Desinversions i Sancions), una organització que des de fa més d'una dècada duu a terme campanyes internacionals contra l'ocupació dels territoris palestins.



El BDS és un moviment molt actiu, particularment a Estats Units, i ha anat cobrant més força en els últims anys, encara que no compta amb el suport dels estats.



La notícia s'ha rebut amb furor a Israel. El ministre de Turisme, Yariv Levin, l'ha qualificat de “miserable” i ha replicat que aviat s'imposaran “restriccions” a les operacions de Airbnb a tot Israel. Levin no ha especificat quin tipus de “restriccions” aprovarà el govern de Benjamín Netanyahu, que contínuament impulsa l'expansió colonial a Cisjordània, inclosa Jerusalem. Segons aquest ministre, es tracta d'una decisió “vergonyosa”.

Per la seva banda, el ministre d'Assumptes Estratègics, Gilad Erdan, que dirigeix i coordina les vigoroses accions a l'interior i l'exterior contra el BDS, ha instat els colons afectats pel fet que denunciïn a Airbnb davant els tribunals israelians, recordant que en aquest país existeix una dura llei antiboicot. Erdan també ha dit que comprovarà amb les autoritats dels Estats Units si Airbnb està violant “les lleis antiboicot aprovades en més de 25 estats” nord-americans.



No obstant això, alguns polítics consideren que als Estats Units, on el lobby jueu és molt poderós, serà difícil que Israel aconsegueixi el seu objectiu. En relació amb aquest aspecte, existeix el precedent de la demanda interposada pels segregacionistes blancs contra el moviment de Drets Civils, que va realitzar en el seu moment una campanya a favor del boicot de restaurants i altres comerços dels segregacionistes. El Tribunal Suprem d'Estats Units va determinar que el dret al boicot està emparat per la Primera Esmena de la Constitució.

“Conflictes nacionals existeixen a tot el món i serà necessari que Airbnb expliqui perquè ha pres una posició política racista amb alguns ciutadans israelians”, ha afegit Erdan. L'Estat jueu no reconeix les lleis internacionals ni les resolucions de l'ONU que dictaminen que Cisjordània és un territori ocupat on està prohibit desplaçar població israeliana civil. En la pràctica, Israel considera les colònies com una part d'Israel.

El Consell de Yesha, que agrupa les colònies de Cisjordània, també ha fet públic un comunicat condemnatori: “Una companyia que no té cap problema amb dictadures de tot el món, i en llocs que no guarden cap respecte amb els drets humans, està assenyalant a Israel. Això només pot ser el resultat de l'antisemitisme o d'una rendició davant el terrorisme, o les dues coses”.



La declaració oficial penjada al portal d'Airbnb diu: “Hem arribat a la conclusió que haurem de treure dels nostres llistats els assentaments a Cisjordània que estan al centre de la disputa entre israelianes i palestins”. La presència d'aquests habitatges al portal d'Airbnb havia causat un gran nombre de controvèrsies i crítiques en els últims anys en diferents països d'Occident.



Els palestins han expressat la seva satisfacció, encara que temen que potser no s'hagi dit l'última paraula i que l'Administració del president Donald Trump obligui Airbnb a recular i a reincorporar les cases dels colons en els seus llistats.