L'actual portaveu de Ciutadans en el Congrés i excap del grup parlamentari al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, assegura que està "forta" i que serà "valenta" per estar a "l'altura de les circumstàncies" i assumir el lideratge del partit després que Albert Rivera -el líder del partit des de 2006 fins fa una setmana- dimitís de tots els seus càrrecs i decidís deixar la política després dels resultats de les eleccions generals, en les quals van passar de 57 a 10 escons en tot just 6 mesos.



"Tinc un suport, no sé si unànime perquè és pretensiós, però absolutament majoritari, però hem de complir uns terminis, aquest partit és democràtic. També m'agradaria que es fessin canvis en el partit, cal millorar coses". El partit ha quedat ara en mans del Comitè General i a la fi de novembre es designarà una gestora que es farà càrrec de Cs fins al març, quan se celebri el congrés extraordinari i s'elegeixi a la nova direcció.

"En situacions difícils és quan cal fer passos valents", ha assenyalat en una entrevista a Antena 3, la seva primera aparició pública des de la dimissió de Rivera. "Si guanyo les primàries, si els afiliats decideixen que sóc la persona escollida, haurem guanyat alguna cosa i en el debat de candidats no seran cinc homes", ha retret la dirigent. "La meva aspiració és aixecar aquest partit, a partir d'aquí, no ens posem sostre".



La de Jerez ha reconegut que la seva formació "alguna cosa haurà fet malament" per no saber "explicar la solució de desbloqueig": "Hem pagat quelcom que a la política no es pot fer, que és desorientar el teu votant. Vam ser molt ferms en el no a Sánchez i no era per no fer un acord amb els socialdemòcrates. El problema és que Sánchez va decidir que els seus pactes els anava a fer mirant el populisme i el nacionalisme".

Arrimadas, a més, ha ratificat el seu 'no' a la investidura de Pedro Sánchez si aquest manté l'acord amb Unidas Podemos: "Encara no s'han constituït les Corts, que rectifiqui Sánchez i giri cap al constitucionalisme. Tenim una majoria espectacular entre PSOE, PP i Cs per a lleis importantíssimes" i ha deixat clar quin aspecte canviaria primer: la llei electoral.



"Cal canviar la llei electoral perquè ERC no tingui 13 escons, o Bildu 5. Tenen més diputats que nosaltres amb la meitat dels vots. Una cosa és que siguem un país molt democràtic i una altra cosa és que siguem ximples", ha criticat la portaveu de Cs, que ha reconegut la dificultat de canviar aquesta llei, ja que beneficia als partits majoritaris: PP i PSOE.