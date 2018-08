Ciutadans i el PP es disputen la primera línia a la manifestació per l'agredida a Ciutadella

No hi ha massa desplegament policial al parc de la Ciutadella de Barcelona. Recolzats a les baranes on hi havia llaços grocs, més de mig centenar de persones alcen pancartes amb la paraula 'Libertad'. A les seves portes, la Lidia, parella d’un membre de Ciutadans, va ser agredida suposadament per retirar les insignies. Albert Rivera va ser el primer en denunciar el cas a la Fiscalia, i la Policia Nacional ha detingut avui l’home, que també ha presentat denúncia.

'Todos somos Lidia', l’agredida absent



La protesta es convoca per donar-li suport. Minuts abans del tret de sortida de la convocatòria, l’activista Lagarder Danciu els crida "feixistes" i la Guàrdia Urbana se l'endú. Just després, un periodista de TeleMadrid ha rebut quatre cops de puny quan alguns assistents han confós un pedaç de l'estoig que cobria la seva càmera amb un llaç groc.



El membre de Ciutadans, Jordi Cañas no porta corbata i està entre els manifestants, acompanyat d’un home vestit amb la bandera espanyola. Mentrestant, Inés Arrimadas i Albert Rivera parlen davant les càmeres lluny de l’entrada del parc. El president de Ciudadanos, denuncia públicament el cas de la Lidia perquè la Fiscalia ho estudiï com a "delicte d’odi", i ho fa abans que la mateixa suposada víctima, que ha efectuat la demanda a la Policia Nacional aquest mateix dimarts. Un dia després, el presumpte agressor ha estat detingut pels agents de la Policia Nacional.



Tot això, poques hores després que, la matinada del 28 al 29 d’agost, encaputxats vestits de blanc convocats per la Plataforma d’Alta Tabàrnia hagin retirat llaços grocs i símbols en favor de la llibertat dels presos polítics catalans a diversos municipis del Baix Empordà.



Pols pel protagonisme



Se senten crits d’exaltació. Apareix el líder de Ciutadans, Albert Rivera, al costat d’Inés Arrimadas. Són la parella política, els més esperats. Acaben la roda de premsa i miren d’entrar a la Ciutadella acompanyats per les exclamacions de "presidente" i "presidenta". Dins del recinte, dues manifestants a la seixantena discrepen sobre la moció de censura: una d’elles no assegura que no volia que es fes de cap manera perquè ha suposat la fi del govern de Rajoy. L’electorat del PP i de Ciutadans són aquí, tot i que la popularitat se l'emporta tota el partit taronja.



La portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, és a la Ciutadella i la gent ho celebra. Alguns la busquen per fer-s’hi fotografies. Algú crida "Duros con el Torra!", i Montserrat assenteix mentre mira i somriu a la càmera dels periodistes. De fons, "¡Viva España! ¡Visca Cataluña! ¡Viva la Guardia civil y la Policía Nacional!". Dos homes valoren amb escepticisme el nombre de persones concentrades perquè la concentració no és massiva.



Cap al final de la concentració es multipliquen els càntics contra els Mossos d'Esquadra, als quals s’acusa d’haver estat absents durant l’1 d’octubre. "No nos representan", "Yo también di porrazos” i "Puigdemont a prisión" són els clams més apassionats, només en competència amb les proclames en contra de la "manipulación de TV3".

Del suport als GDR al "Movimiento Identitario"



“No somos fachas, somos españoles" és un dels càntics que sonen. Hi ha assistents de totes les edats; també infants amb els símbols més característics de la manifestació..



Oneja una bandera amb una 'V' invertida. Un manifestant explica que es tracta d’un grup minoritari, que ell no en coneix els detalls però els ha vist en algun grup de Facebook. És la Lambda, el símbol de l’anomenat Movimiento Identitario, de matriu francesa però popularitzat arreu d’Europa des d’Itàlia fins a Escandinàvia. Sota l’etiqueta del supremacisme blanc, el grup aspira a donar una imatge nova i moderna de les tesis racistes. Banderes a banda, un membre de les 'Brigadas Vikingas' exhibeix el tatuatge d’una esvàstica i una àguila en un dels seus bessons.



Més enllà d’aquesta concentració, el partit taronja fa mesos que pressiona a diferents ajuntaments catalans perquè es retirin els llaços grocs, les estelades i els missatges en memòria dels presos.



Aquest matí a Alella, Arrimadas i Rivera han tret llaços grocs. A moltes solapes, l'han transformat en una bandera espanyola.

La marxa de Rivera



Un cotxe negre aparca davant de la parada de Bicing i en surt un conductor uniformat. La gent és a tocar, els Mossos són al davant. Rivera i Arrimadas entren al cotxe. Passats tres quarts d’hora de les set de la tarda, fetes les declaracions davant les televisions i després de la marxa dels líders de Cs, la trobada es desinfla.



De fons sona l’himne d’Espanya i els manifestants comencen a marxar. Un home i una dona de més de mitjana edat saluden un altre manifestant. Ja a les acaballes de la concentració, un amic dels ultra que reposen damunt les biclietes de la parada de bicing de Ciutadella lamenta que s’hagi identificat els 14 unionistes que van retirar llaços grocs al Baix Ebre. "Yo cuando veo pegatinas esas de Junqueras las arranco delante de la gente. Claro, esos chavales iban con cosas cortantes y les han identificado. Yo lo hago de día".